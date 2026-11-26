باشگاه خبرنگاران جوان - توفیق زارعی اظهار کرد: در راستای تلاش‌های مستمر یگان حفاظت محیط زیست شهرستان برای صیانت از تنوع زیستی و بازگرداندن گونه‌های حیات‌وحش به زیستگاه‌های طبیعی، یک بهله دال معمولی با نام علمی (Gyps fulvus) در منطقه حفاظت‌شده بدر و پریشان رهاسازی شد.

وی افزود: این عملیات با حضور محیط‌بانان پاسگاه محیط‌بانی روستای نعمت‌آباد انجام شد و پرنده پس از طی مراحل مراقبتی، بررسی وضعیت سلامت و اطمینان از آمادگی برای ادامه زندگی در طبیعت، در یکی از نقاط امن و مناسب منطقه رهاسازی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قروه با اشاره به اهمیت زیستگاهی منطقه حفاظت‌شده بدر و پریشان ادامه داد: این منطقه به دلیل برخورداری از ویژگی‌های اکولوژیک مناسب، از زیستگاه‌های مهم و راهبردی برای گونه‌های مختلف پرندگان شکاری به شمار می‌رود.

زارعی تأکید کرد: حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و صیانت از گونه‌های حیات‌وحش، نقش مهمی در حفظ تعادل اکولوژیک و پایداری تنوع زیستی منطقه دارد.

منبع:محیط زیست استان