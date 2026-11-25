باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت بهداشت مصر روز چهارشنبه اعلام کرد بر اساس آمار اولیه، دست‌کم ۳۰ نفر در پی آتش‌گرفتن یک تانکر سوخت در این کشور جان خود را از دست داده‌اند.

این حادثه در جاده کمربندی قاهره و در منطقه الوراق، واقع در استان جیزه، رخ داده است. در این حادثه همچنین ۱۵ نفر زخمی شده‌اند و ۳۹ دستگاه آمبولانس در عملیات امدادرسانی مشارکت دارند.

مقام‌های مصری اعلام کردند وضعیت حادثه را زیر نظر دارند. خالد عبدالغفار، وزیر بهداشت مصر نیز دستور افزایش سطح آماده‌باش در اتاق بحران مرکزی وزارتخانه و بیمارستان‌های محدوده وقوع حادثه را صادر کرده است.

منبع: رویترز