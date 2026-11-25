باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یحیی رسول، سخنگوی وزارت دفاع عراق، به خبرگزاری رسمی این کشور (واع) گفت که علی الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق، به یگان‌های نظامی دستور داده است برای مبارزه با انتقال غیرقانونی نفت، در مناطقی مشخص در سراسر کشور مستقر شوند.

رسول گفت: «فرمانده کل نیرو‌های مسلح دستور استقرار یگان‌های نظامی و تأمین امنیت مناطق مختلف در تمامی استان‌ها، از جمله کرکوک را صادر کرده است».

این دستورات در شرایطی صادر شده که دولت عراق می‌گوید به دنبال مبارزه جدی‌تر با قاچاق نفت است.

الزیدی روز سه‌شنبه در چارچوب تحقیقاتی در این خصوص، شماری از مقام‌های ارشد امنیتی در کرکوک و رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق را برکنار کرد.

منبع: آناتولی