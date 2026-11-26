باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه امروز (چهارشنبه) در مسکو با قاسم‌ جومارت توقایف، همتای قزاقستانی خود دیدار کرد.

این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که توقایف برای شرکت در یک نشست مرتبط با هوش مصنوعی به پایتخت روسیه سفر کرده است.

دو طرف در این دیدار، درباره همکاری در حوزه فناوری گفت‌و‌گو کردند.

کرملین پیش‌تر اعلام کرده بود که پوتین در این دیدار، توقایف را در جریان نتایج نشست سه‌جانبه هفته گذشته با حضور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در شهر شنژن قرار خواهد داد.

منبع: بریکینگ نیوز