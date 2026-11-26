باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -مسابقات هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال امروز (پنج شنبه) ساعت ۱۶:۱۵، با بازی تیم‌های چادر ملو و مس شهر بابک در ورزشگاه شهید نصیری یزد شروع می‌شود. مابقی بازی‌ها هم در روز‌های جمعه، شنبه و دوشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.

تیم فوتبال چادر ملو اردکان هفته گذشته برابر فجرشهید سپاسی به تساوی یک بر یک دست یافت و با ۱۸ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان سعید اخباری با حمایت هواداران خود به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم ته جدولی مس شهر بابک هستند تا روند رو به رشد خود را ادامه بدهند و چند پله در جدول رده بندی صعود کنند.

در آن طرف، تیم مس شهر بابک در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و تنها تیمی هست که رنگ برد را ندیده است و با ۵ امتیاز در انتهای جدول رده بندی قرار دارد.

مسی‌ها پس از جدایی شهبا، دو هفته بدون سرمربی به کار خود ادامه دادند و در هر دو مسابقه شکست خوردند تا شرایط دشواری را تجربه کنند.

به هر حال مجتبی حسینی جایگزین قاسم شهبا شده است و او در اولین حضورش روی نیمکت مس کار سختی پیش رو دارد و تیمش برای بقا در لیگ برتر باید بازی خارج از خانه را پیروز شود.

تیم مس شهربابک با نتایج بدی که گرفته است، به لبه پرتگاه و سقوط به لیگ دسته یک نزدیک‌تر می‌شود و این تیم برای اعاده حیثیت برابر تیم چادر ملو بازی می‌کند تا کورسوی امید برای بقا در لیگ برتر فوتبال داشته باشد.

با وجود اینکه به نظر می‌رسد تیم چادر ملو بازی راحتی برابر تیم مس شهر بابک دارد تا ۳ امتیاز بازی را بگیرد، اما بازیکنان چادر ملو به خوبی می‌دانند که در صورت دستکم گرفتن حریف شگفت زده خواهند شد.

تیم چادرملو اردکان در ۹ بازی اخیر خود هیچ مسابقه‌ای را نباخته است و باید دید این تیم در بازی امروز می‌تواند این رکورد خود را حفظ کند یا نه.

برنامه کامل هفته چهاردهم لیگ برتر به شرح زیر است:

پنجشنبه ۵ آذر

چادرملو - مس شهر بابک، ورزشگاه شهید نصیری یزد، ساعت ۱۶:۱۵

جمعه ۶ آذر

پیکان - فولاد، ورزشگاه پاس تهران، ساعت ۱۵

شمس آذر قزوین - خیبر خرم آباد، ورزشگاه سردار آزادگان قزوین، ساعت ۱۵

آلومینیوم اراک - پرسپولیس، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک، ساعت ۱۶:۱۵

استقلال خوزستان - ملوان، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت ۱۶:۳۰

شنبه ۷ آذر

تراکتور - ذوب آهن، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، ساعت ۱۵:۱۵

استقلال - صنعت نفت آبادان، ورزشگاه شهدای قدس تهران، ساعت ۱۷:۱۵

سپاهان - نساجی، ورزشگاه نقش جهان اصفهان، ساعت ۱۷:۳۰

دوشنبه ۹ آذر

گل گهر - فجر سپاسی شیراز، ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان، ساعت ۱۶:۱۵