باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا تیم فوتبال لیورپول میهمان کلوب بروژ بلژیک بود.

در دقیقه ۱۲ یان زومر دروازه بان کلوب بروژ دچار اشتباه مهلکی شد و در حالی که میخواست به بازیکن خودی پاس بدهد توپ به بردلی بارکولا رسید و او توپ را به دومینیک سوبوسلای رساند و هافبک مجارستانی در محوطه جریمه با پاسی رو عقب السکاندر ایساک را در موقعیت گلزنی قرار داد و ستاره سوئدی نیز با بغل پای ساده‌ای دروازه را باز کرد تا قرمز‌ها در خانه میزبانشان پیش بیفتند.

در ادامه بروژ با حمایت هوادارانش سراپا حمله شد، اما آن‌ها در نیمه اول نتوانستند به گل برسند. با آغاز نیمه دوم تلاش بروژ بیشتر شد، اما آن‌ها بازهم در گلزنی ناکام بودند و در دقیقه ۷۸ روی یک ضدحمله ریو انگومو‌ها توپ را به فلوریان ویرتز رساند و او نیز با شوتی زیبا دروازه یان زومر را باز کرد تا اختلاف به ۲ گل برسد.

در دقیقه ۸۲ آلیسون بکر با شروع مجددی فوق العاده توپ را به السکاندر ایساک رساند و او نیز با عبور از مدافع بروژ با یان زومر تک به تک و با ضربه چیپی دیدنی دروازه را باز کرد تا در این دیدار دبل کند.

درنهایت لیورپول به برتری ۳ - ۰ مقابل کلوب بروژ دست یافت.