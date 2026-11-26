باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا تیم فوتبال بایرن مونیخ در دیداری خارج از خانه به مصاف لیل رفت.

بایرنی‌ها در دقیقه ۱۴ روی سانتر تام بیشهوف از روی نقطه کرنر با ضربه سر دایو اوپامکانو به گل رسیدند.

در ادامه نیز در دقیقه ۴۶ یوشوا کیمیش دروازه را باز کرد، اما این گل مردود اعلام شد.

در نیمه دوم لیل جسارت بیشتری برای حمله کردن داشت و بالاخره در دقیقه ۶۱ آیاسه یوئدا گل تساوی بخش را زد. پس از تساوی بازی بازیکنان لیل با انگیزه زدن گل دوم حمله می‌کردند و روی یک ضد حمله ضربه اتان امباپه به تیرک دروازه برخورد کرد و در برگشت الکساندر پاولوویچ با اشتباهی مهلک دروازه خودی را باز کرد تا لیل کامبک بزند.

درنهایت بایرنی‌ها برای زدن گل تساوی تلاش فراوانی کردند، اما هرچه زدند به در بسته خورد تا لیل با نتیجه ۲ - ۱ به پیروزی برسد.