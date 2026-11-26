باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور -تیم‌های فوتبال اسپورتینگ و منچستریونایتد در هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم رفتند.

مائوریسیو پوچتینو درحالی تیمش را روانه این دیدار کرد که شیاطین سرخ در یک بازی سنتی مقابل لیورپول با ۴ گل مغلوب شده بودند.

لوئیس سوارز ستاره کلمبیایی اسپورتینگ در دقیقه ۳۳ گل نخست تیمش را زد و نیمه اول با این نتیجه به پایان رسید.

در دقیقه ۴۷ ادواردو کوارشما روی لیساندرو مارتینز در محوطه جریمه مرتکب خطا شد و داور به سود شیاطین سرخ یک ضربه پنالتی اعلام کرد و برونو فرناندز موفق شد از روی نقطه پنالتی دروازه را باز کند تا بازی به تساوی کشیده شود.

در دقیقه ۵۰ شیاطین سرخ با شوت زیبای برونو فرناندز به گل دوم رسیدند تا شانس پیروزی مجددا به آن‌ها روی خوش نشان دهد.

در ادامه اسپورتینگ سراپا حمله شد و بالاخره در دقیقه ۸۰ لوئیس سوارز کلمبیایی بازهم دروازه منچستر را باز کرد تا ضمن دبل کردن بازی را به تساوی بکشاند.

در ۱۰ دقیقه پایانی و وقت‌های اضافه تلاش ۲ تیم برای گلزنی مثمرثمر نبود تا بازی با تساوی ۲ - ۲ به پایان برسد و مائوریسیو پوچتینو اولین امتیاز با شیاطین سرخ را ثبت کرد.