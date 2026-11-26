باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - جمشید شاه محمدی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت سرخپوشان در آستانه بازی با تیم آلومینیوم اراک اظهار کرد: تیم پرسپولیس با یک اختلاف امتیاز با سپاهان در رتبه دوم قرار دارد. من فکر می‌کنم انتقادات زیادی به مهدی تارتار و تیمش مطرح می‌شود و شاید به حق هم باشد. البته پرسپولیس در بالای جدول هست و منتقدان باید اجازه بدهند تا ببینند شرایط به چه صورت می‌شود.

انتقادات از تیم صدرنشین پرسپولیس الکی است

او افزود: به نظرم تا زمانی که پرسپولیس در صدر جدول حضور دارد، انتقادات به این تیم هم الکی است. به هر حال سرمربی تیم می‌داند که تیمش در کجا ضعف دارد. هوادار فقط می‌خواهد تیم پرسپولیس ببرد در صورتی که تیم‌های دیگر هم می‌خواهند پیروز شوند و احتمال دارد یک تیم در لیگ فرسایشی ۳ باخت هم بدهد. به نظرم با توجه به اینکه پرسپولیس در صدرجدول هست زیاد از این تیم انتقاد نکنند و بگذارند بازی خودشان را انجام بدهند. من فکر می‌کنم عملکرد پرسپولیس امسال بهتر از سال قبل است.

تارتار باید با بازیکنان از لحاظ روحی و روانی کار کند

شاه محمدی درباره ارزیابی اش از بازی پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک بیان کرد: به طور معمول بازی با آلومینیوم در این چند سال سخت بوده است. البته تیمی که در غلطک برد می‌افتد بهتر بازی می‌کند. من فکر می‌کنم اگر پرسپولیس در این بازی برنده شود شرایطش بهتر می‌شود. تارتار باید با بازیکنان از لحاظ روحی و روانی بیشتر کار کند، چون خیلی از این بازیکنان جدید هستند و این شرایط را تجربه نکردند و اولین بار به باشگاهی آمدند که وسعت و بزرگی و تماشاگر دارد.

بازیکنان جدید پرسپولیس ششدانگ نیستند

او ادامه داد: البته همه بازیکنان انگیزه دارند، اما آنها نمی‌دانند پرسپولیس با بقیه تیم‌ها فرق دارد. وقتی بازیکن به پرسپولیس می‌آید، چون ششدانگ نیست، اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهد و این موضوع به سرمربی و کادر فنی برمی گردد که بازیکن را از لحاظ روحی و روانی آماده بازی با تیم‌هایی همانند آلومینیوم کنند. من فکر می‌کنم بازی خوبی می‌شود، چون پرسپولیس الان شرایط مساعدی دارد.

بازیکنان پرسپولیس ایراد دارند

پیشکسوت پرسپولیس درباره اقدام تارتار در پخش اعتراض هواداران در تمرینات را چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: بازیکنی که ۲۴، ۲۵ ساله هست باید تجربه داشته باشد که به پرسپولیس آمده است. من فکر می‌کنم بازیکنان پرسپولیس ایراد دارند، چون مهدی تارتار ۱۷، ۱۸ سال هست که در لیگ کار می‌کند و همه نوع بازیکن هم دیده است. بازیکن باید خودش را با شرایط تیم پرسپولیس وفق بدهد.

مشکل گلزنی پرسپولیس با جذب مهاجم تمام کننده حل می‌شود

شاه محمدی خاطر نشان کرد: من فکر می‌کنم مشکل پرسپولیس در گل نزدن است. اگر پرسپولیس بتواند در نیم فصل یک مهاجم تمام کننده بگیرد مشکل گلزنی اش حل می‌شود. فرشاد پیوس در دوران ما اصلا در زمین مسابقه نمی‌دوید، اما گل می‌زد. بازیکنی نبود که عین ما بدود و تلاش کند، اما یک بازیکن تمام کننده بود و چند فصل هم آقای گل شد. به نظرم پرسپولیس بازیکنی می‌خواهد که تمام کننده باشد، چون خط جلوی این تیم ایراد دارد و گل نمی‌زند. اگر سرخپوشان گل بزنند همه تیم‌ها را می‌برند. من فکر می‌کنم شرایط بازیکنان خوب است، چون هم جوان هستند و هم انگیزه دارند. به هر حال بازیکن باید بداند که پرسپولیس تیم بزرگی است و گل گهر نیست.

من از بازی بیفوما خوشم نمی‌آید

او درباره اینکه عملکرد بیفوما در بازی با تیم پیکان را چطور دیده است، عنوان کرد: من زیاد خوشم نمی‌آید، چون ایشان برای خودش فوتبال بازی می‌کند و هر موقع توپ دارد فوتبالیست است و بدون توپ هیچ کاره هست. اگر بازیکن بهتر از بیفوما بیاوریم خیلی بهتر می‌شود. باشگاه پرسپولیس دارد پول می‌دهد پس بهتر است از فرانسه و اسپانیا بازیکن بیاورد. به نظرم پرسپولیس باید بازیکنی بیاورد که ارزش داشته باشد و این باشگاه بازیکن درجه سوم و چهارم نیاورد. البته بازیکن درجه یک به ایران نمی‌آید.

اورونوف به درد پرسپولیس نمی‌خورد

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه مهدی تارتار اعتقادی به اورونوف ندارد و او را بازی نمی‌دهد، گفت: اورونوف به درد نمی‌خورد. بازیکنان سایر تیم‌ها فهمیدند که اورونوف چه کار می‌کند، او را بستند، اما او باید خودش را با فوتبال ایران وفق بدهد نه با فوتبال ازبک. با وجود اینکه می‌گویند اورونوف بازیکن خوبی هست، اما به نظرم بازیکن معمولی است.

محمودی غوره نشده مویز شده است

او درباره اینکه امیر حسین محمودی بازیکن جوان پرسپولیس را چطور دیده است، گفت: محمودی بازیکن جوانی هست که هنوز «غوره نشده مویز شده است». آقای محمودی! پرسپولیس تیم بزرگی هست و شما حق ندارید درباره این تیم صحبت کنید. هیچ جای دنیا به این صورت نیست که درایران بازیکنی را زود گنده کرده و بعد آن را خرابش می‌کنند. اگر محمودی می‌خواهد گنده شود باید خودش را کوچک کند. او نباید مصاحبه‌ای کند که مردم عکس العمل نشان بدهند. الان بیرانوند بهترین بازیکن آسیا شده است، اما اکثر مردم راضی نیستند، چون بیرانوند حرف‌های بدی زد. محمودی فوتبالیست خوبی هست و می‌تواند آینده خوبی داشته باشد، اما متاسفانه با رفتار و حرفهایش، خودش را خراب کرده است. بازیکنی که علیه باشگاه پرسپولیس حرف می‌زند ایراد است.

شاه محمدی بیان کرد: محمودی بازیکن باکیفیتی هست و مهدی تارتار هم به خوبی از او استفاده می‌کند. البته او باید قدر پرسپولیس را بداند، چون این فرصت‌ها را به کسی نمی‌دهند. اگر یک مربی خارجی به پرسپولیس بیاد امثال محمودی را بیرون می‌اندازد و می‌گوید به درد من نمی‌خورد.

پرسپولیس برای قهرمانی باید بالادستی‌ها را ببرد

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان برابر تیم‌های بزرگ نتیجه نمی‌گیرد، گفت: به نظرم این موضوع ایراد دارد. تیمی که می‌خواهد قهرمان شود اول باید بالادستی‌ها را ببرد، چون تیم‌های معمولی را می‌شود شکست داد. بازیکنان و مهدی تارتار بدانند که تیم‌های استقلال، تراکتور، فولاد و سپاهان هم باید ببرند و این اصول کار است، چون پیروزی برابر تیم‌های پایین جدول امتیازی محسوب نمی‌شود. من فکر می‌کنم پرسپولیس یک مهاجم تمام کننده و یک هافبک بازیساز یا همان پاسور می‌خواهد، چون من به غیر از محمد خدابنده لو هافبک طراح در پرسپولیس ندیدم و هافبک‌های دیگر درگیرشونده هستند و پاسور نیستند.

شهرآبادی نمی‌تواند توپ را حفظ کند

او درباره گلزنی علی علیپور را بعد از چند هفته ناکامی چطور ارزیابی می‌کند، عنوان کرد: علیپور توانش را برای پرسپولیس می‌گذارد و جوانان باید بدانند که مثل علیپور بدوند و لیاقتش هم دارد و آقای گل هم بوده است. من فکر می‌کنم نمره خوبی به علیپور می‌دهند، چون حداقل او می‌دود و بعضی از بازیکنان در زمین راه می‌روند. شهرآبادی با این سن و سال به پرسپولیس آمده است، اما توپ را نمی‌تواند حفظ کند و این ایراد است و باید کار کند. اینها باید در پایه‌ها و تیم‌هایی که قبلا بودند چنین مسائلی را یاد می‌گرفتند و وظیفه تارتار نیست که به آنها آموزش بدهد. اگر من سرمربی پرسپولیس بودم شهرآبادی را در ترکیب تیم نمی‌گذاشتم، چون ایراد دارد. به نظرم تارتار به خاطر اینکه فوروارد ندارد شهرآبادی را در ترکیب می‌گذارد، اما پرسپولیس حداقل یک فوروارد تمام کننده می‌خواهد که برای این تیم گل بزند.

تارتار نیازی به دستیار خارجی ندارد

شاه محمدی درباره اینکه به نظرش مهدی تارتار نیاز به دستیار خارجی ندارد، بیان کرد: به نظرم نیازی نیست، چون مهدی تارتار خودش کاربلد است و کریم باقری هم حضور دارد. علیرضا محمد و رضا جباری هم خوب هستند و تارتار کادر فنی خوبی در اختیار دارد. تیم‌های دیگر هم کار می‌کنند و قرار نیست پرسپولیس همه بازی‌ها را ببرد.