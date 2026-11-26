باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مجمع سالیانه باشگاه پرسپولیس در حالی روز گذشته برگزار شد که در آخرین بررسی‌های مالی و حسابرسی باشگاه مشخص شد که سرخپوشان طلب ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دلاری از‌ای اف سی دارند که این طلب را به خاطر تحریم‌های بانکی توانستند وصول کنند.

بر اساس آخرین اطلاعات مالی باشگاه، این مبلغ مربوط به مطالبات پرسپولیس از کنفدراسیون فوتبال آسیاست که با وجود ثبت در حساب‌های باشگاه، همچنان بلاتکلیف مانده و مسئولان پرسپولیس برای دریافت آن با موانع بانکی و انتقال ارز مواجه هستند.

اگر مدیران باشگاه پرسپولیس بتوانند راهکاری برای وصل این پول هنگفت پیدا کنند در آن صورت سرخپوشان می‌توانند این پول را صرف توسعه زیرساخت‌ها و جذب بازیکنان مطرح در نقل و انتقالات کنند تا به منابع مالی سهامداران خود وابسته نباشند.