باشگاه خبرنگاران جوان - ادموند بزیک، مدیر آکادمی باشگاه پرسپولیس درباره حواشی بازی امید پرسپولیس و پیکان و اشتباهات تیم داوری در این بازی گفت: همه من را می‌شناسند و می‌دانند نه اهل بهانه گرفتن هستم و نه اهل اعتراض بی خود و بی‌مورد. با اینکه کوبل داوری بازی امید پرسپولیس و پیکان بسیار پر اشتباه بود، اما بازهم حرف چیز دیگری است.

او ادامه داد: من فقط و فقط از مسئولان هیئت فوتبال و همچنین کمیته داوران هیئت فوتبال یک خواهش و تقاضا دارم. وقتی یک داور و یک کوبل داوری به صورت سریالی و سهوی علیه پرسپولیس در چند مسابقه و در چند سال اشتباه انجام می‌دهند جایز نیست آن داور و کوبل داوری برای پرسپولیس قضاوت کنند.

مدیر آکادمی پرسپولیس افزود: خواهش می‌کنم مسئولان هیئت فوتبال و کمیته داوران هیئت فوتبال از این داور محترم و کوبل امروز او برای بازی‌های پرسپولیس در هر رده‌ای استفاده نکنند. نه قصد توهین دارم و نه آدمی هستم که بخواهم به کسی تهمت بزنم و معتقدم قشر داوران ما شریف هستند، اما این خواهش کوچک را از مسئولان هیات فوتبال و کمیته داوران هیئت فوتبال دارم.