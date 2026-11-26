باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ شکوهی راد فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، افزایش احساس امنیت شهروندان و برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی، طرح آرامش در سطح شهرستان بیرجند به اجرا درآمد.

او افزود: در این طرح، مأموران انتظامی کلانتری ۱۳ جوادیه موفق به پاکسازی ۷ پاتوق مصرف موادمخدر و دستگیری ۱۹ معتاد متجاهر، ۳ توزیع‌کننده موادمخدر و ۲ محکوم متواری شدند.

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سرهنگ شکوهی راد تصریح کرد: در بازرسی‌های انجام‌شده از پاتوق ها، بیش از ۷ کیلوگرم انواع موادمخدر سنتی و صنعتی و همچنین تعدادی سلاح سرد کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند با بیان اینکه متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند؛ بیان کرد: پلیس با تمام توان در راستای برخورد با سوداگران مرگ و پاکسازی نقاط آلوده اقدام خواهد کرد و شهروندان موارد را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.