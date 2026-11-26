باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - اسفندیاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر ۴۳۵ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت زیتون اختصاص دارد که از این میزان، ۳۸۳ هکتار بارور و ۵۲ هکتار غیربارور است.

او با اشاره به میزان تولید زیتون در استان افزود: میزان تولید این محصول با توجه به شرایط اقلیمی و پدیده سال‌آوری درختان، سالانه بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ تن متغیر است و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۴۰۰ تن زیتون از باغات استان برداشت شود.

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اسفندیاری با بیان اینکه سه شهرستان بیشترین سهم را در تولید زیتون استان دارند، اظهار کرد: شهرستان نهبندان با ۲۰۹ هکتار، طبس با ۹۲ هکتار و سربیشه با ۸۲ هکتار به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت زیتون را در استان به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به ظرفیت‌های فرآوری زیتون در خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: زیتون تولیدی استان عمدتاً برای استحصال روغن مورد استفاده قرار می‌گیرد و فرآوری آن برای تولید محصولاتی همچون روغن زیتون فرابکر، زیتون شور و کنجاله زیتون انجام می‌شود. همچنین بخشی از محصول تولیدی به‌صورت محدود توسط باغداران برای مصرف شخصی به زیتون شور تبدیل می‌شود.