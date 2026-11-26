باشگاه خبرنگاران جوان - وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه تخصیص زمین، اعلام کرد: تاکنون تنها حدود ۲۰ درصد از درخواست‌های واگذاری زمین به خانواده‌های دارای فرزند انجام شده و ۸۰ درصد باقی‌مانده همچنان در انتظار رفع موانع هستند.

وی تأکید کرد که کمبود بانک زمین در برخی مناطق و نبود بودجه کافی برای زیرساخت‌سازی، از جمله دلایل اصلی وزارت راه و شهرسازی برای تأخیر در این فرآیند است؛ با این حال، ستاد ملی جمعیت از طریق نظارت مستمر و جلسات متعدد با وزارت راه، در پی پیگیری این موضوع است.

دستجردی همچنین از طراحی طرح جدیدی در شورای اندیشه‌ورزی ستاد ملی جمعیت خبر داد که هدف آن حمایت از زوج‌های جوان برای فرزندآوری است.

وی افزود: طرح پیشنهادی ما بر پایه تأمین مسکن استیجاری با قیمت بسیار ارزان است تا زوج‌هایی که فرزند اول یا دوم را در پیش دارند، بتوانند با هزینه‌ای ناچیز سکونت خود را تأمین کنند. برنامه‌ریزی شده است این طرح ظرف سه سال اجرایی شود.