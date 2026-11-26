باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - زارعی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: براساس خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی و با توجه به عدم تغییر در مدل‌ها، امروز و فردا شرایط جوی استان نسبتاً پایدار و یکنواخت و آسمان صاف پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: به لحاظ دمایی، صبح فردا کاهش موقت دما در استان رخ خواهد داد.

زارعی بیان کرد: از شنبه تا اواسط هفته آینده در برخی مناطق استان افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی عنوان کرد: در شبانه‌روز گذشته سربیشه با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس خنک‌ترین و غنی‌آباد و دهسلم با بیشینه دمای ۳۱ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقاط استان گزارش شدند.

او اظهار کرد: تغییرات دمایی در مرکز استان بین ۴ و ۲۵ درجه سلسیوس ثبت شده است.

زارعی تصریح کرد: دمای فعلی بیرجند ۸ درجه سلسیوس است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت تغییری نداشته است.