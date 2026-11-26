باشگاه خبرنگاران جوان - یک سرهنگ بازنشسته آمریکایی در اظهاراتی گفت آمریکایی‌ها دهه‌هاست با تبلیغات دروغین تغذیه می‌شوند و از جنگ هشت‌ساله ایران و عراق و حمایت تسلیحاتی واشینگتن از صدام حسین چیزی به مردم آمریکا گفته نشده است.

او در ادامه با اشاره به جنگ تحمیلی علیه ایران پرسید: «اگر جای ایرانی‌ها بودید و می‌دانستید کشوری پیش‌تر جنگ تمام‌عیاری برای نابودی شما به راه انداخته، چه حسی داشتید؟»

این اظهارات در حالی مطرح شده که پیش‌تر نیز بار‌ها از سوی پژوهشگران و مقام‌های ایرانی به نقش واشینگتن در حمایت از رژیم صدام در طول جنگ هشت‌ساله اشاره شده است.

گفتنی است در انتشار این اظهارات، نام گوینده و منبع اصلی سخنان به‌طور کامل مشخص نیست و متن حاضر به نقل از گزارش منتشرشده در کانال «کاوش‌مدیا» بازنشر می‌شود.