باشگاه خبرنگاران جوان - در گفت‌وگویی تلویزیونی، مجری از یک ژنرال بازنشسته فرانسوی پرسید آیا وضعیت این روز‌های ترامپ در مقابل ایران را می‌توان یک «سیلی سیاسی» دانست. این ژنرال فرانسوی در پاسخ گفت: «رفیق ما کم‌کم به سیلی خوردن عادت کرده است! او در پایان دوره خود در تمامی جبهه‌ها بازنده خواهد بود.»

در ادامه، کارشناسان فرانسوی با اشاره به تحولات منطقه اعلام کردند: «متاسفم، اما واقعیت انکارناپذیر این است که ایرانی‌ها از ماه فوریه تاکنون در برابر حملات آمریکا مقاومت کرده‌اند؛ اگر جنگ از سر گرفته شود، این بار نبردی مرگبار و تا پای جان خواهد بود که به فروپاشی ساختار‌های کل منطقه منجر می‌شود.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تحلیلگران، تشدید تنش‌های منطقه‌ای و پیامد‌های احتمالی هرگونه درگیری نظامی را هشداردهنده توصیف می‌کنند.