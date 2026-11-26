باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از بزرگ‌ترین و فریبنده‌ترین شبیخون‌های ادراکی دشمن که در دهه‌های گذشته از سوی کانون‌های اتاق‌فکر غربی و سازمان‌های به‌ظاهر بین‌المللی به اتاق‌های تصمیم‌گیر در جهان جنوب و به‌ویژه جهان اسلام رخنه کرده است، تز انحرافی «توسعه در گرو تحدید نسل» بود.

نظریه «مالتوسی» و پوسیده‌ای که انسان را نه «خالق ارزش، پیشران علم و ضامن امنیت»، بلکه صرفاً یک «مصرف‌کننده» و مزاحم در توزیع منابع تعریف می‌کرد.

امروز پرده‌ها برافتاده و تاریخ، قضاوت بی‌رحمانه خود را به رخ جهانیان کشیده است. غرب مادی‌گرا و اقمار توسعه‌زده آن که دهه‌ها برای نسخه کاهش موالید هلهله می‌کردند، اکنون در باتلاق دهشتناک «سیاه‌چاله پیری» و انقراض تدریجی دست‌وپا می‌زنند.

در همین نقطه عطف تاریخی است که پیام راهبردی و عمیق رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی) به چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت صادر می‌شود؛ پیامی که با تکیه بر هدایت‌های بنیادین امام شهید (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، هندسه قدرت ملی را بر مدار «انسان، خانواده و امتداد نسلی» بازتعریف می‌کند و اعلام می‌دارد که جمعیت دیگر نه یک متغیر آماری، بلکه از «اهم مؤلفه‌های اقتدار و پیشرفت» و «قلب تپنده ایران هرچه قوی‌تر» است.

پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب کاملاً روشن و دربرگیرنده نکات اساسی در زمینه ضرورت توجه به جمعیت است که در اینجا به چند نکته مهم در این رابطه اشاره می‌شود:

۱- برای درک عقلانیت و ضرورت هشدار رهبر معظم انقلاب درباره «غفلت ممتد و خسارت‌بار گذشته»، کافی است وضعیت کشور‌هایی که در «دام مالتوسی» و این نگاه که افزایش جمعیت موجب کاهش منابع تغذیه‌ای بشر می‌شود و آنها در این ورطه غلط افتاده‌اند، مرور شود. این کشور‌ها امروز با ثروت، تکنولوژی و ذخایر ارزی بالایی که دارند، به دلیل پیری جمعیت و کاهش شدید موالید قادر به خریدن آینده و نجات خود از سراشیبی انحطاط نیستند. ژاپن و پدیده «مرگ در تنهایی» از مصادیق بارز این نگاه مالتوسی است. کشوری که نماد انضباط صنعتی آسیا بود، امروز به خانه سالمندان جهان بدل شده است. بیش از ۳۰ درصد جمعیت ژاپن بالای ۶۵ سال سن دارند. مدارس به خانه‌های سالمندان تغییر کاربری داده‌اند، نیروی کار مولد ته کشیده و نخست‌وزیران توکیو آشکارا اعتراف می‌کنند که «ژاپن در آستانه از دست دادن کارکرد اجتماعی و فروپاشی کامل قرار دارد». ژاپن ثروت دارد، اما انگیزه زیستن، نشاط جوانی و سرباز برای دفاع از مرزهایش را ندارد. در نقطه مقابل آن، وضعیت امروز ایران اسلامی است که علی‌رغم کاهش موالید که از یک دهه پیش خطر پیری جمعیت کشور توسط امام شهید هشدار داده شده است، ولی برخورداری از جمعیت جوان امروز باعث شده است ایران عزیز در مقابل دشمن متجاوز در دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰روزه جانانه ایستادگی کند.

در نمونه دیگر کره جنوبی است که روزگاری قبله آمال غرب‌زدگان اقتصادی بود، امروز با ثبت پایین‌ترین نرخ باروری در تاریخ معاصر، به تعبیر جمعیت‌شناسان بین‌المللی با پدیده «انقراض خودخواسته ملی» روبه‌روست. شهر‌های دانشگاهی در این کشور به دلیل نداشتن دانشجو تعطیل می‌شوند، صندوق‌های بازنشستگی در معرض ورشکستگی مطلق قرار گرفته‌اند و ارتش این کشور برای پر کردن پادگان‌های خود با بحران کمبود سرباز مواجه شده است. یا در نمونه دیگر، آلمان و ایتالیا به کانون‌های سالمندی قاره سبز بدل شده‌اند. هزینه‌های نجومی مراقبت‌های بهداشتی، بحران تأمین اجتماعی و افول خلاقیت نوآورانه، اقتصاد اروپا را زمین‌گیر کرده است. تلاش مذبوحانه آنها برای پر کردن خلأ جمعیتی از طریق مهاجرت لجام‌گسیخته نیز نه‌تنها بحران نیروی کار را حل نکرده، بلکه ساختار هویتی و امنیتی شهر‌های اروپایی را دچار گسل‌های خونین و فروپاشی اجتماعی ساخته است. این نمونه‌های عینی، گواهی روشن بر این حقیقت کتمان‌ناپذیر است که «ملتی که جوانانش کم شوند، نه اقتصاد پویا خواهد داشت، نه مرز‌های امن، و نه افق تمدنی.»

۲- آنچه رهبر معظم انقلاب در پیام اخیر خود در رثای اهمیت جمعیت فرمودند، امتداد زلال همان دکترین جامعی است که امام شهید، (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) با شجاعت تمام مطرح فرمودند و حتی خودشان را بابت بی‌توجهی به مقوله جمعیت که مقصران آن دولت‌هایی بودند که با نگاه به اندیشه مالتوسیانیستی و با شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» موجب کاهش موالید در ایران در دهه ۷۰ و ۸۰ شده بودند، سرزنش کردند. امام شهید بار‌ها تصریح فرمودند که «موتور حرکت کشور، جوان است» و تقلیل دادن مسائل کشور به متغیر‌های صرفاً مالی را انحراف در این موضوع مهم می‌دانستند. در منظومه فکری آن رهبر حکیم، این نفت، گاز، معادن و صنایع نیستند که کشور را جلو می‌برند؛ بلکه ذهن خلاق، بازوی توانمند و اراده پولادین جوان مؤمن ایرانی است که از دل تحریم‌های فلج‌کننده، موشک‌های نقطه‌زن، سانتریفیوژ‌های پیشرفته و دستاورد‌های زیستی و نانوفناوری‌ها را خلق می‌کند. امام شهید با درایتی کم‌نظیر متوجه تله دشمن شدند و با صراحت، ادامه سیاست‌های تحدید نسل پس از میانه دهه هفتاد را خطایی بزرگ نامیدند و استغفارگونه همه را به جبران فراخواندند. پیام رهبر معظم انقلاب و خلف شایسته امام شهید هم نشان می‌دهد که آن نهال بصیرت، اینک به درخت تنومند یک راهبرد حاکمیتی و مطالبه ملی بدل گشته که نباید در پیچ‌وخم دستگاه‌های بوروکراتیک و دیوان‌سالاری‌های خسته، معطل بماند.

۳- یکی از نوآورانه‌ترین و دقیق‌ترین نکات در پیام رهبر فرزانه انقلاب، مرزبندی روشن میان دو شاخص «خانواده» و «فرد» در سیاست‌گذاری است. دهه‌ها برنامه‌ریزی تک‌بعدی تکنوکرات‌های کارگزارانی، یا خانواده را در محاسبات فردگرایانه هضم می‌کرد یا نیاز‌های اساسی فرد را ذیل کلی‌گویی‌های آماری نادیده می‌گرفت. در حالی که این پیام تصریح دارد که در سیاست‌گذاری کلان؛ در مقولاتی، چون مسکن پایدار، حمل‌ونقل، خدمات رفاهی و تسهیلات زیستی، مصرف‌کننده اصلی «خانواده» است، نمی‌توان برای جامعه‌ای که رویکرد وزیر مسکن دولتش این بود که ساخت مسکن مهر اقدامی «مزخرف» بوده است، انتظار شکوفایی خانواده‌های چندفرزندی را داشت! چرا که مسکن، پیش‌شرط قطعی فرزندآوری آن‌هم در طبقات کم‌بضاعت جامعه است. در اموری، چون تغذیه، پوشاک، سلامت جسمی و روانی و ارتقای شایستگی‌های فردی هم، معیار مناسب؛ کودک سالم، مادر تندرست و جوان توانمند است که همه اینها، خروجی سیاست‌گذاری صحیح در این بخش است. این نگاه تکمیلی اثبات می‌کند که حرکت به سمت جمعیت مطلوب، نیازمند معماری هم‌زمان در زیرساخت‌های تحکیم خانواده و تأمین سلامت همه‌جانبه آحاد جامعه است؛ حرکتی هم‌افزا که غفلت از هر وجه آن، کل طرح جوانی جمعیت را عقیم می‌سازد و برای تحقق امر مهم افزایش جمعیت کمی و کیفی، لزوماً باید کارگزارانی معتقد و جهادی به‌کار گرفته شوند.

۴- رهبر معظم انقلاب با واقع‌بینی انقلابی، مسیر گذار از این برهه را به پنج اقدام زنجیره‌ای و به‌هم‌پیوسته پیوند زدند که عبارت‌اند از؛ تسهیل ازدواج در جوانی، تأمین سلامت فردی، حمایت ملموس نه شعاری از فرزندآوری، ترویج سبک زندگی خانوادگی و الگوسازی که با انجام اقدامات مناسب و به‌موقع می‌توان از این مرحله سخت و حساس عبور کرد و کشور را بر مدار پیشرفت شتاب بخشید. برای تسهیل در ازدواج و فرزندآوری جوانان، برداشتن قفل‌های اعتباری از بانک‌ها، مسکن استیجاری جوانان و اشتغال پایدار و ازدواج بهنگام، سنگ‌بنای زایش ملی است. در باره فرهنگ‌سازی و الگوسازی باید گفت این مهم هیچ‌گاه صورت نمی‌گیرد مگر اینکه هیمنه پوشالی فرهنگ سگ‌پروری، فردگرایی مفرط و پوچ‌گرایی وارداتی غرب در فیلم‌ها و شبکه‌های اجتماعی شکسته شود و خانواده‌های پرجمعیت، بانشاط و موفق به‌عنوان قهرمانان حقیقی پیشرفت کشور معرفی گردند. آنچه اصحاب تریبون و قلم در این شرایط حساس باید انجام دهند این است که با نسلی که در معرض بمباران ناامیدسازی شبکه‌های ماهواره‌ای و صهیونیستی قرار دارند، باید با منطق روشن سخن گفته شود و به آنان آموخت که امتداد نسلی، ضامن بقای هویت ایرانی و شکوفایی تاریخی این سرزمین است.

۵- در ادبیات رهبر معظم انقلاب، کمیت بدون کیفیت اعتباری ندارد؛ هدف، صرفاً افزودن بر شماره شناسنامه‌ها نیست، بلکه «امتداد نسلی ایرانیان در تراز تمدن نوین اسلامی» از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. ایران اسلامی امروز در خط مقدم نبرد تمدنی با استکبار جهانی، پرچمدار حق، عدالت و مقاومت در منطقه و جهان است. دفاع از مقاومت در لبنان و یمن، ایستادگی در برابر جنایتکاران صهیونیست و هژمونی در حال زوال آمریکا، به انسان‌هایی باایمان، شجاع، دانشمند و ازخودگذشته نیاز دارد. اگر نسل آینده ایران دچار فرسودگی، کهنسالی و انفعال شود، چه کسی پرچم انقلاب اسلامی و آرمان‌های بلند این مرزوبوم را تا عصر طلوع خورشید ولایت عظمی امام عصر (ارواحنا فداه) بر دوش خواهد کشید؟ اینجاست که غیرت ملی و تعهد ایمانی به هم پیوند می‌خورند؛ آن‌چنان‌که رهبر خردمند انقلاب چنین فرمودند: «بی‌شک هر ایرانی غیور که خواهان آینده‌ای روشن و باشکوه برای این آب و خاک و مردمان آن باشد، انگیزه و اراده‌ای قوی برای امتداد نسلی ایرانیان خواهد داشت.»

۶- فرصت پنجره جمعیتی کشور مانند ابر‌های بهاری در حال گذر است. اگر طی چند سال پیش رو، کاستی‌های پیشین با عزمی پولادین از سوی دولت، مجلس، دستگاه قضا، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و تک‌تک خانواده‌های ایرانی جبران نگردد، وارد سیاه‌چاله‌ای خواهیم شد که خروج از آن سیاه‌چاله، نسل‌ها به طول خواهد انجامید. از این رو، پیام رهبر معظم انقلاب، حجت را بر همگان تمام کرد. امروز وقت تردید، توجیه و بهانه‌تراشی نیست؛ بلکه وقت جهاد است تا از گردنه خطیر پیری جمعیت که تهدیدی برای آینده کشور است به سلامت عبور کنیم.

منبع: روزنامه کیهان