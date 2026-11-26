باشگاه خبرنگاران جوان - مراکز درمانی به ویژه بیمارستان ها، نه تنها مجموعه‌ای از تجهیزات پزشکی است؛ بلکه خانه امید کسانی است که برای بازیابی سلامتی، کاهش درد و آغاز دوباره زندگی به آن مراجعه می‌کنند تا هر چه زودتر به بهبودی کامل برسند. در این بین تمام اعضای کادر درمان با همدلی، دانش و تعهد، در کنار یکدیگر تلاش می‌کنند تا خدماتی ایمن، باکیفیت و همراه با احترام به تمامی بیماران ارائه شود. اما با توجه به اهمیت بهبود بیماران، کمبود آن و یا نقص در مراکز درمانی آنها را با مشکلاتی رو‌به‌رو می‌کند و موجب تاخیر در روند بهبود و سردرگمی آنها می‌شود.

به گفته شهروندخبرنگار ما مدت ۱۵ سال است که بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی مهرگان در شهرستان خرم آباد استان لرستان بصورت نیمه کاره رها شده و برای بیماران دردسرساز شده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی مهرگان در شهرستان خرم آباد استان لرستان در محله ناصرخسرو بیش از ۱۵ سال است که نیمه کاره رها شده خواهش می‌کنم پیگیری کنید برای شروع به کار این پروژه مهم درمانی که می‌تواند بخشی از بار بیماران عشایر را کم کند و بهتر به مردم خدمات بدهد. با تشکر شیرزاد هستم از خرم آباد

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