باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و مارک روته، دبیرکل ناتو در دیداری در اقامتگاه مارالاگو در فلوریدا درباره جنگ روسیه و اوکراین، درگیری ایران و افزایش هزینه‌های دفاعی کشور‌های عضو ناتو گفت‌و‌گو کردند. این دیدار روز چهارشنبه برگزار شد و به روی خبرنگاران بسته بود.

کاخ سفید در بیانیه مشترکی پس از این دیدار، مذاکرات را «دیداری بسیار عالی» توصیف کرد و اعلام کرد که چندین موضوع مهم امنیتی و بین‌المللی در آن مورد بررسی قرار گرفت.

در این بیانیه آمده است که جنگ روسیه و اوکراین و درگیری ایران، موضوعات اصلی این نشست بودند. ترامپ و روته همچنین پیشرفت‌های حاصل از نشست‌های ناتو در لاهه و آنکارا را بررسی کردند.

در بیانیه کاخ سفید همچنین بر اهمیت جلوگیری از هرگونه اقدام روسیه که به‌صورت عمدی یا غیرعمدی موجب گسترش جنگ شود، تأکید شده و دستیابی به راه‌حلی صلح‌آمیز برای پایان دادن به جنگ در سریع‌ترین زمان ممکن ضروری دانسته شده است.

بر اساس این بیانیه، دو طرف همچنین درباره ضرورت ادامه افزایش هزینه‌های دفاعی و سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی آمریکا و کشور‌های عضو ناتو گفت‌و‌گو کردند.

منبع: آناتولی