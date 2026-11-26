باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک پرتابه ناشناس در نزدیکی یک نفتکش در ۵۰ مایل دریایی غرب دبی، در امارات منفجر شده است.

این انفجار در فاصله نزدیک به نفتکش رخ داده، اما به گفته این سازمان، خدمه در سلامت هستند و وضعیت آنها بررسی شده است. همچنین هیچ خسارتی به نفتکش یا آسیب زیست‌محیطی گزارش نشده است.

مقام‌ها در حال بررسی این حادثه هستند و سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس به کشتی‌های اطراف توصیه کرده است با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.

منبع: بریکینگ نیوز