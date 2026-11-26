باشگاه خبرنگاران جوان - عارف اکبری اظهار کرد: پرونده موسوم به «بهنام خودرو» با موضوع کلاهبرداری سازمان‌یافته در فروش حوالجات خودرو، پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی، با صدور کیفرخواست علیه ۲۹ متهم وارد مرحله رسیدگی قضایی در دادگاه شده است.

وی افزود: در پی رسیدگی‌های قضایی به این پرونده که از جمله پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی در حوزه جرایم اقتصادی به شمار می‌رود، پس از انجام تحقیقات مقدماتی، بررسی شکایات و مستندات، اخذ دفاعیات متهمان و احراز دلایل کافی برای انتساب اتهامات، قرار جلب به دادرسی صادر و متعاقباً کیفرخواست پرونده نیز تنظیم و صادر شده است.

۱۲۹۲ شاکی و مطالبه حدود یک همت رد مال

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان تصریح کرد: بر اساس محتویات پرونده، تعداد شکات و مالباختگان این پرونده یک‌هزار و ۲۹۲ نفر است و میزان رد مال مورد مطالبه آنان نیز حسب برآوردهای انجام‌شده، حدود یک همت است؛ رقمی قابل توجه که بیانگر گستردگی آثار مالی و اجتماعی موضوع و ضرورت رسیدگی دقیق و همه‌جانبه به آن است.

اکبری خاطرنشان کرد: در این پرونده، ۲ متهم اصلی با اتهام مشارکت در کلاهبرداری سازمان‌یافته تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و همچنین برای ۲۷ نفر از اشخاص مرتبط با پرونده نیز در کیفرخواست، اتهام معاونت در کلاهبرداری سازمان‌یافته مطرح شده است.

وی همچنین یادآور شد: حسب شکایات مطرح‌شده، اشخاص متعدد با اعتماد به وعده‌های ارائه‌شده در خصوص فروش و تحویل خودرو، مبالغی را در قالب معاملات خودرو و حوالجات مربوط به آن به متهم پرونده پرداخت کرده‌اند؛ لیکن بنا بر ادعای شاکیان، خودروهای موضوع توافق در موعد مقرر تحویل نشده و آنان با خسارات مالی گسترده مواجه شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان تاکید کرد: با توجه به مجموع دلایل، قرائن و مستندات موجود در پرونده، دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، رفتارهای انتسابی را واجد دلایل کافی برای تعقیب کیفری متهمان تشخیص داده و با صدور قرار جلب به دادرسی و متعاقب آن تنظیم کیفرخواست، پرونده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه صالح قضایی ارسال کرده است.