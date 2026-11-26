باشگاه خبرنگاران جوان - بازخوانی مواضع چهره‌های شاخص ورزشی، علمی و فرهنگی نشان می‌دهد که فراتر از تنوع دیدگاه‌ها و سلیقه‌ها، حفظ استقلال، امنیت و تمامیت ارضی ایران «خط قرمز مشترک» جامعه زنان در برابر پروژه‌های تحریم و تحمیل فشار خارجی است.

هویت ملی؛ پیوند ناگسستنی ورای قطبی‌سازی‌های رسانه‌ای

در راهبرد‌های جنگ شناختی و عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران، القای تصویر دوقطبی میان مطالبات مدنی زنان و مفهوم «حاکمیت ملی» همواره در دستور کار رسانه‌های معاند بوده است.

در این سناریو، تلاش می‌شود هر کنش یا مطالبه‌ای، در تقابل مستقیم با هویت سرزمینی تعریف شود. با این حال، رفتار و مواضع جامعه زنان و چهره‌های مرجع نشان می‌دهد که آگاهی عمومی از خطرات تهدیدات خارجی و اهمیت بازدارندگی، مانع از تبدیل تفاوت‌های فکری به گسست‌های امنیتی می‌شود.

پیوند عمیق عاطفی و عقلانی با وطن، عنصری تثبیت‌شده در حافظه جمعی زنان ایرانی است که در لحظات سرنوشت‌ساز، خود را بر هرگونه خط‌کشی تحمیلی تحمیل می‌کند.

سکوی ورزش؛ تجلی غیرت ملی در برابر کارزار‌های تحریم

یکی از عینی‌ترین جلوه‌های ایستادگی نخبگان زن، در میدان‌های بین‌المللی ورزش به نمایش درآمده است. در حالی که جریان‌های افراطی و کارزار‌های سازمان‌یافته خارج از کشور بار‌ها کوشیده‌اند با پروژه‌های تحریم ورزش ایران، انگیزه و امکان حضور قهرمانان ایرانی را سلب کنند، مدال‌آوران و چهره‌های ورزشی زن واکنشی کاملاً معکوس نشان داده‌اند.

حضور افتخارآفرین بانوان در رویدادهایی، چون المپیک و مسابقات جهانی، بوسه بر پرچم ایران بر فراز سکو‌ها و اختصاص افتخارات به مردم و شهدای میهن، پیام روشنی به حامیان انزوای کشور بود.

چهره‌های سرشناس تکواندو، ووشو، تیراندازی و فوتسال زنان بار‌ها در مصاحبه‌های رسمی تأکید کرده‌اند که دفاع از نام ایران در میادین جهانی وظیفه‌ای ملی است و هیچ فشار بیرونی نمی‌تواند پیوند ورزشکار را با پرچم کشورش مخدوش کند. این ایستادگی، راهبرد تحریم‌طلبان برای حذف نام ایران از مجامع بین‌المللی را با ناکامی همراه ساخت.

واکنش قاطع به تهدیدات خارجی و تجاوزگری‌های منطقه‌ای

بزنگاه‌های امنیتی به‌ویژه در جریان تنش‌های منطقه‌ای، جنایات رژیم صهیونیستی و تجاوزات آشکار به تمامیت ارضی کشور؛ یکی از صحنه‌های بازتاب همبستگی ملی نخبگان زن بوده است. در رویداد‌هایی که امنیت ملی به چالش کشیده شد، طیف گسترده‌ای از بازیگران زن، کارگردانان، فعالان ادبی و اساتید دانشگاه با انتشار بیانیه‌ها و مواضع صریح، تجاوزگری خارجی و استاندارد‌های دوگانه غرب را محکوم کردند.

برخلاف روایت‌سازی‌هایی که تلاش می‌کردند صدای نخبگان زن را در پازل دشمن تعریف کنند، چهره‌های مختلف زنان نشان دادند که هنگام مواجهه با تهدید علیه خاک و آسمان ایران، امنیت و حاکمیت ملی جای مناقشه ندارد.

محکومیت تروریسم دولتی، تجلیل از نیرو‌های پدافندی و مدافعان امنیت، و تأکید بر مظلومیت مردم در برابر تحریم‌های دارویی و اقتصادی، از جمله سرفصل‌های پررنگ در اظهارات نخبگان زن در سال‌های اخیر بوده است.

زنان نیروی پیشران ملت مبعوث شده

واقعیت این است که زنان در حوزه پاسداری از میهن همواره در پیشانی و صف‌های اول مقاومت قرار داشته‌اند.

ضدانقلاب سعی کرده زنان را به عنوان نیروی معترض نشان دهد تما زنان در تجمعات میادین مختلف نشان داده‌اند که نیروی پیشران و تداوم دهنده حضور مردمی هستند.

زنان این قابلیت را دارند که یک خانواده را همراه هود کنند. مدیریت میدان را انجام دهند و حضور حماسی مردم را تقویت و توسعه و گسترش دهند.

این موضوع در تجمعات مردمی به خوبی قابل مشاهده است. فضای که تداعی کننده مشارکت فعال زنان در جنگ تحمیلی ۸ ساله و سایر رویداد‌های مهم حساس سیاسی نظامی است.

شکست کلان‌روایت انزوا و اصالت گفتمان درون‌زا

بررسی مجموع این مواضع اثبات می‌کند که اپوزیسیون تحریم‌طلب و حامیان فشار حداکثری نتوانسته‌اند نماینده مطالبات و احساسات زن ایرانی باشند.

تلاش جریان‌های معاند برای مصادره هویت زنان و استفاده ابزاری از آنان جهت مشروعیت‌بخشی به تحریم‌های اقتصادی یا تهاجم نظامی، در مواجهه با واقعیت جامعه رنگ باخته است.

جامعه زنان ایران نشان داده که حل مسائل و پیگیری مطالبات را در درون جغرافیای ملی و بر پایه صیانت از تمامیت ارضی جست‌و‌جو می‌کند، نه در راهرو‌های نهاد‌های غربی یا در همکاری با دولت‌های متخاصم.

میهن‌دوستی؛ سرمایه زنان در بزنگاه‌های تاریخی

بازخوانی مواضع نخبگان و چهره‌های زن بیش از هر چیز حامل یک پیام راهبردی است: هویت ملی و صیانت از حریم وطن، فراتر از هر سلیقه یا چالش اجتماعی، ستون فقرات همبستگی جامعه ایرانی است.

در این راستا؛ پاتک موفق نخبگان زن به پروژه‌های ناآرامی، ترور و تحقیر ملی نشان می‌دهد که ماشین جنگ روانی غرب با خطای محاسباتی بزرگی در ارزیابی پیوند عاطفی و عقلانی زنان با میهن روبه‌روست.

این هم‌صدایی، ضرورت ایجاد بستر‌های گسترده‌تر برای روایت دستاورد‌های بانوان و تقویت مرجعیت رسانه‌ای داخلی را دوچندان می‌کند؛ روایتی که صدای راستین زن ایرانی را در قامت پاسدار استقلال، عزت و پیشرفت کشور بازتاب می‌دهد.

منبع: فارس