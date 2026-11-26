باشگاه خبرنگاران جوان -مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم گفت: بر اساس آخرین آمار از ابتدای امسال تا کنون ذر قالب صدور ۲۹۱ فقره جواز تأسیس، ظرفیت جذب بیش از ۵۵۲ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری جدید در بخش صنعت و تولید استان فراهم شد.

وحید کریمی افزود: با این تعداد مجوز تاسیس صادر شده در بخش صنعت قم، ظرفیت اشتغال جدید برای بیش‌از هفت هزار نفر در این حوزه مهم اقتصادی استان فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه جواز‌های تاسیس صادر شده نشان دهنده استقبال خوب سرمایه‌گذاران برای فعالیت در بخش صنعت استان است، گفت: این مجوز‌ها در ۲ قالب ایجاد واحد‌های تولیدی جدید و همچنین توسعه واحد‌های موجود است.

وی ادامه داد: همه ظرفیت‌های لازم برای توسعه صنعتی استان قم آماده‌است و در این خصوص صدور مجوز برای بهره‌برداران صنایع فناور، دانش‌بنیان، پاک، کم‌آب‌بر و همچنین دارای اشتغالزایی بالا در اولویت قرار دارد.