باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ یکی از دوستان تماس می‌گیرد و مرا به جشن تولد دعوت می‌کند.

به پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان می‌رویم خاطرات گذشته در روز تشییع شهید گمنام در ذهنم تازه می‌شود؛ دوستم می‌گوید برای تولد شهید می‌رویم.

شب سردی است وهوای کرمان دوباره دگرگون شده است، فضای برگزاری مراسم دور از محوطه ساختمان‌های دانشگاه ودرگوشه دنجی قرار دارد.

دانشجو‌یان باصفای دانشگاه تصمیم گرفته‌اند چندمین تولد شهیدحمید ادیبی را جشن بگیرند شهیدی که الحق و الانصاف ماجرای عجیب وغریبش همه را مجذوب خود کرده است.

پذیرایی با آش وچای است و ردیف صندلی‌هایی که نزدیک مزار شهدا مستقر شده‌اند، دور قبر شهید ادیبی و شهید گمنام همسایه اش را بادکنک وگل آرایی کرده‌اند؛ و مجری کرمانی درحال تشریح نحوه شهادت و دفن این شهید بزرگوار است همزمان خبر می‌رسد پرچم اهدایی رهبر انقلاب به یکی از میادین کرمان, به اینجا آورده شده است دانشجویان خیلی خوشحال شده ومنتظر دیدن پرچم هستند خواهر شهید ادیبی و خواهر شهید محمدی پرچم را بین چشم‌های نمناک خانم‌ها که تعدادشان چند برابر جمعیت آقایان است می‌چرخانند.

فرصت خوبی است تا با خواهر شهید گفت‌و‌گو کنم، او می گوید زمانی که برادرم شهید شدند مادرم مرا باردار بود و سال‌ها ازپیکر برادرم خبری نیامد، مادرم بعد مدتی از دنیا رفت بدون آنکه از حمید خبری بشود.

وی ادامه داد: فکر کنم سال ۹۰ بود که گفتند یک شهید گمنام آورده‌اند اینجا، پدر وبرادرمن که اتفاق منزل شان همین نزدیکی است آن روز در سفر حج بودند بعد از برگشت از حج گفتند شنیدیم یک شهید گمنام آورده‌اند برویم مزارش را زیارت کنیم و ما بعد از چند روز ا زتدفین وی آمدیم ومزارش را زیارت کردیم.

خواهر شهید ادیبی افزود: آن روز پدرم با دیدن نوشته‌های روی مزارکه سن و محل شهادت این شهید بود ذهنش درگیر می‌شود و به بنیاد شهید رفته ومی گوید مشخصات این شهید خیلی به فرزند من شبیه است وآنجا پیشنهاد تست دی ان‌ای می‌شود که از من و برادر و پدرم تست گرفته شد و ۶ ماه بعد هم جواب تست مثبت شد.

وی گفت: البته همزمان با این اتفاقات دخترعموی بنده چند بار خواب مادرم را دید که گفته بود حمید برگشته وهمین نزدیکی هاست.

وی تصریح کرد: یادم می آید آن سال که شهید گمنام اینجا دفن شد برخی اساتید ودانشجو‌های این دانشگاه اعتراض داشتند که دانشگاه قبرستان نیست واز کجا معلوم این استخوان‌های سرباز عراقی نباشد.

خواهر شهید به نکته جالبی اشاره می‌کند: این زمین در قدیم کوره پزی بود و پدر بنده اینجا کار می‌کرد و برادرم روز‌های بچگی اش را اینجا بازی می‌کرد وحالا اینجا دفن شده است.

او اضافه می کند آن سال بعد از حواشی دفن شهید گمنامی که بعد‌ها مشخص شد شهید حمید ادیبی است خیلی دانشجو‌ها واساتید پشیمان شدند از این قضاوت وسال ۹۶ به درخواست این دانشگاه مجدد سهیمه شهید گمنام درخواست شد که یک شهید گمنام ۲۵ ساله در کنار شهید ادیبی ۲۰ ساله دفن شد.

حال وهوای مراسم تولد با آمدن پرچم اهدایی رهبری عوض می‌شود وبعد یک مداح شوخ طبع بالای سن می‌رود ومراسم را به دست می‌گیرد و درپایان هم کیک تولد خوشمزه تهیه شده توسط بسیج دانشگاه بین حضار توزیع می‌شود و کام همگی توسط شهید نامدار دانشگاه شیرین می شود.

شهید حمید ادیبی همان شهیدگمنام ۲۰ ساله‌ای است که از سال ۹۱ در دانشگاه علوم پزشکی از حقانیت وهویت خود دفاع کرد و به شهید نامدار تبدیل شد، و به عبارتی از حقانیت شهدا دفاع کرد.

باشد که رهرو راه شهدا باشیم، شادی روح شهدای گمنام سرزمینم صلواتی هدیه کنیم.