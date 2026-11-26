باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی داوران و ناظران دیدار‌های روز پنجشنبه پنجم آذر مسابقات فوتسال بانوان اعلام شد.

گلبرگ تاکستان – ملی حفاری: سمیه طاهری، زهرا مرادی، بهناز آبک، الهه خیرگو و مینا میرفلاح؛ ناظر: وحیده رنجبری

مس رفسنجان – پیشتازان خرم‌آباد: مریم دهشت، فاطمه منصوری، الهام ایلاقی، فاطمه کارگر و مطهره طباطبایی؛ ناظر: مهدیه رشیدی‌رنجبر

پالایش نفت آبادان – فولاد هرمزگان: زری فتحی، الهام مبارکی، زهره جمال‌پور، زینب عرب‌زاده و نرجس درگویی؛ ناظر: آرزو فدایی

نور ملارد – سپاهان: آیدین عامری، الهه مرادی، آذین همتی، آنیسا اسحاقی و فاطمه همایون؛ ناظر: طاهره کشتیرانی

ابومسلم خراسان – تکنیک برتر بابلسر: مائده علینقی، رضوان سروری، زهرا جعفری، نازنین پاک‌نعمت و سمیه دهگاهی؛ ناظر: مریم پورجعفریان

پارسه کرمان – پلی وایتال دلیجان: فاطمه جباری، کلثوم آوخی، هانیه سالاری، نگار کرمی و فروغ تنکابنی؛ ناظر: تابنده زارع‌پاک.