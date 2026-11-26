باشگاه خبرنگاران جوان -امروز با حضور رییس سازمان انرژی اتمی ایران؛مرکز پرتوفرآیند گیلان با ظرفیت پرتودهی سالانه ۲۰ هزار تن به بهره‌برداری رسید.

مرکز پرتوفرآیند گیلان با هدف مبارزه با آفات محصولات کشاورزی و توسعه کاربرد فناوری هسته‌ای در بخش‌های مختلف ، از جمله کشاورزی، صنعت، محیط‌زیست و سلامت، در منطقه لاکان رشت به بهره‌برداری رسید.

فعالیت اصلی این مرکز در گام نخست، آفت‌زدایی محصول راهبردی برنج است، یکی از مهم‌ترین آفات برنج، سوسک سرخرطومی است که سالانه خسارات قابل‌توجهی به کیفیت و قیمت این محصول وارد می‌کند، با راه‌اندازی این مرکز در فاز نخست سالانه ۱۰ هزار تن برنج فرآوری خواهد شد که این مقدار قابلیت افزایش به بیش از ۲۰ هزار تن در سال را دارد.

این مرکز در منطقه لاکان رشت و در زمینی به مساحت بیش از ۵۰ هکتار احداث شده و علاوه بر آفت‌زدایی برنج، آمادگی توسعه فعالیت‌های پرتودهی سایر محصولات کشاورزی استان گیلان از جمله بادام‌زمینی، چای و گیاهان دارویی را نیز دارد.

همچنین برنامه‌ریزی لازم برای ایجاد زیرساخت‌های پرتودهی محصولات صنعتی مختلف در این مرکز در دستور کار قرار گرفته است.