باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در جریان بازدید از مراکز تولید مواد هسته‌ای و تحقیقات تسلیحاتی، خواستار گسترش استقرار تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی شد.

خبرگزاری مرکزی کره روز چهارشنبه گزارش داد که کیم بر ضرورت توجه به استفاده از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در حوزه‌های مختلف تأکید کرده و افزایش تولید مواد هسته‌ای را ضروری دانسته است.

وی همچنین بار دیگر تأکید کرد که جایگاه هسته‌ای کره شمالی با وجود درخواست‌های جهانی برای خلع سلاح هسته‌ای تغییر نخواهد کرد و این جایگاه را «غیرقابل نقض» خواند.

کیم هشدار داد هرگونه تلاش برای انکار جایگاه کره شمالی به‌عنوان یک کشور هسته‌ای، اعلام جنگ تلقی خواهد شد.

منبع: بریکینگ د نیوز