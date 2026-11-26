باشگاه خبرنگاران جوان - عارف اکبری گفت: در نخستین لحظات اعلام خبر توسط مسوولان رسمی، دستورات ویژه و فوری جهت کشف حقیقت و زوایای مختلف این اقدام مجرمانه از سوی دادستانی مرکز استان صادر شد.

وی ادامه داد: با آغاز روند قضایی رسیدگی به این پرونده و شروع تحقیقات، سرنخ هایی از عاملین این حادثه از سوی ضابطین کشف و به مقامات مربوطه در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس اعلام شد.

اکبری تصریح کرد: بلافاصله با صدور دستورات قضایی، عملیات شناسایی و دستگیری مظنونان آغاز شد و ضمن شناسایی یک محل تهیه، نگهداری و فروش مشروبات الکلی دست ساز، ۲ نفر از متهمان و عوامل تولید مشروبات الکلی مسموم دستگیر شدند.

دادستان مرکز استان هرمزگان با بیان اینکه متهمان هم اکنون با قرار تأمین کیفری مناسب در بازداشت به سر می‌برند، افزود: تحقیقات فنی و پلیسی از بازداشت‌شدگان بلافاصله از همان لحظه دستگیری آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: متهمان در جریان اعترافات خود اعلام کردند که مواد مسموم را از طریق افراد دیگری تهیه کرده و بر این اساس دستورات لازم جهت شناسایی و دستگیری سایر عوامل و مرتبطین این اقدام مجرمانه نیز صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان تأکید کرد: با توجه به حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری تمامی متهمین و اعضای شبکه تولید و توزیع مشروبات الکلی مسموم در دستور کار قرار گرفته است و نتایج اقدامات انجام شده متعاقباً اعلام خواهد شد.

بنابر اعلام رسمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، شمار جان باختگان مسمومیت‌های الکلی در این استان از پنج روز قبل تاکنون، هفت نفر و تعداد مسمومان نیز به ۹۸ نفر رسیده است.

طی سال های گذشته نیز مشروبات الکلی دست ساز در چندین مرحله موجب مسمومیت و مرگ تعدادی از مصرف کنندگان شده است.

منبع: ایرنا