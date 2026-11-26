باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دولت عراق گزارش‌ها درباره حرکت یگان‌های ارتش به سمت اقلیم کردستان در شمال این کشور را در پی تشدید اختلافات میان بغداد و اربیل بر سر قاچاق نفت تکذیب کرد.

حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق اعلام کرد علی الزیدی، نخست‌وزیر این کشور،متعهد به حفاظت از حقوق ساکنان منطقه است و قصد تهدید آنها را ندارد.

رسانه‌های عراقی پیش‌تر گزارش داده بودند یگان‌های ارتش در حال حرکت به سمت اقلیم کردستان هستند تا گذرگاه‌های غیررسمی مورد استفاده برای قاچاق نفت را مسدود کنند.

العبودی تأکید کرد دولت به تعقیب قاچاقچیان نفت و برچیدن شبکه‌های آنها در سراسر کشور ادامه خواهد داد. وی افزود درآمد‌های حاصل از قاچاق نفت به حساب‌های شخصی واریز می‌شود و به نفع ساکنان منطقه نیست.

سخنگوی دولت عراق همچنین به کارکنان بخش دولتی در اقلیم کردستان اطمینان داد که حقوق آنها تحت تأثیر اختلافات با بغداد قرار نخواهد گرفت و دولت در بودجه فدرال سال ۲۰۲۷ به حقوق همه عراقی‌ها توجه خواهد کرد.

وزارت دفاع عراق نیز پیش‌تر اعلام کرده بود نخست‌وزیر دستور استقرار یگان‌های نظامی در تمامی استان‌ها از جمله کرکوک و بستن مسیر‌های مورد استفاده برای قاچاق نفت را صادر کرده است.

در همین حال، چهار مقام عالی‌رتبه عراق روز چهارشنبه توافق کردند اول دسامبر گفت‌وگوی ملی برای حل اختلاف قانون اساسی میان دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان برگزار شود.

این توافق پس از آن حاصل شد که دادگاه عالی فدرال عراق، اختیارات بغداد در زمینه امنیت مرزی، گذرگاه‌ها و بخش نفت و گاز منطقه کردستان را تأیید کرد.

منبع: آناتولی