باشگاه خبرنگاران جوان -رئیس هیئت کونگ‌فو و هنر‌های رزمی قم گفت: مسابقات کونگ‌فو قهرمانی کشور منطقه یک از ساعت هشت صبح امروز پنجم آذرماه با حضور ورزشکارانی از منطقه یک کشور در سالن آکادمی جودو قم واقع در منطقه نیروگاه آغاز شده‌است و شرکت‌کنندگان در ۱۴ وزن با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

محمد خان‌احمدی افزود: مسابقات در ۲ رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار می‌شود که ورزشکاران ۱۰ تا ۱۳ سال در رده نوجوانان و ورزشکاران ۱۴ تا ۱۸ سال در رده جوانان حضور دارند.

وی با اشاره به پیش‌بینی حضور حدود ۱۲۰ ورزشکار در این دوره از رقابت‌ها، گفت: نفرات اول هر وزن جواز حضور در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی کشور را به دست می‌آورند.

خان‌احمدی ادامه داد: مرحله نهایی مسابقات قهرمانی کشور ۲۷ آذرماه به میزبانی استان کردستان برگزار می‌شود و برگزیدگان رقابت‌های منطقه یک برای کسب عنوان قهرمانی کشور در این مرحله حضور خواهند یافت.

وی با بیان این‌که این دوره از مسابقات به یاد شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی برگزار می‌شود، بیان کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کنار فعالیت‌های ورزشی، از اهداف فرهنگی این رویداد است.

تجلیل از خانواده سه شهید دانش آموز

وی همچنین از برگزاری آیین تجلیل از خانواده‌های سه شهید دانش‌آموز استان قم در حاشیه این مسابقات خبر داد و گفت: تکریم خانواده‌های معظم شهدا و انتقال ارزش‌های ایثار و فداکاری به نسل نوجوان و جوان، از برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده برای این رقابت‌هاست.

رییس هیات کونگ‌فو و هنر‌های رزمی قم با اشاره به اهمیت توجه هم‌زمان به ابعاد فنی، اخلاقی و فرهنگی ورزش افزود: ورزش قهرمانی علاوه بر ایجاد زمینه رقابت سالم و کسب افتخار، فرصتی برای تقویت انضباط، مسوولیت‌پذیری و روحیه جوانمردی در میان نوجوانان و جوانان است.