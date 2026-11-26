باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص اجرای زمان این طرح اعلام کرد: اجرای این طرح از ساعت ۰۶:۰۰ صبح روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۶ تا روز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۹/۰۹ «ایجاد وضعیت ترافیکی عادی» در معابر پیرامونی و داخلی آرامستان ها، بهشت زهرا (س) و محور‌های منتهی به آن و مراکز خرید بویژه گل فروشی و شیرینی فروشی‌ها انجام می‌شود.

موسوی پور در ادامه تاکید کرد: شهروندانی که برای زیارت اهل قبور مراجعه می‌کنند و قصد خرید گل دارند، حتما در محل‌هایی که دارای پارکینگ هستند توقف کنند و از توقف در حاشیه مسیر‌ها و به ویژه بزرگراه‌ها به طور جدی خودداری کنند چرا که این اقدام می‌تواند احتمال بروز حوادث و تصادفات رانندگی را افزایش دهد.

سردار موسوی پور گفت: در همین راستا از شهروندانی که در این روز قصد مراجعه به آرامستان‌ها را ندارند، درخواست می‌شود با توجه به احتمال افزایش حجم تردد در مسیر‌های منتهی به این اماکن تا جایی که امکان دارد از انتخاب این مسیر‌ها برای سفر‌های درون شهری خودداری کرده و با استفاده از معابر جایگزین، مسیر مناسب تری را برای رسیدن به مقصد انتخاب کنند.

وی افزود: همچنین رانندگان با توجه به شرایط ترافیکی این روز از توقف‌های غیرمجاز در حاشیه معابر، پارک دوبله و ایجاد سد معبر خودداری کرده و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به راهنمایی‌های ماموران مستقر در سطح معابر پایتخت در برقراری نظم و روانی ترافیک مشارکت داشته باشند.

سردار موسوی پور در پایان هدف از اجرای این تمهیدات ترافیکی را فراهم کردن شرایط مناسب برای تردد شهروندان، تسهیل دسترسی مراجعه کنندگان به آرامستان‌های سطح شهر و بهشت زهرا (س) و جلوگیری از ایجاد اختلال در رفت وآمد سایر کاربران ترافیک دانست.

شما می‌توانید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر، پیرامون اخبار مرتبط با پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حوزه تصادفات، حوادث، تخلفات، طرح‌های ترافیکی و اخبار تکمیلی روزانه به سامانه http://tehran.rahvar۱۲۰.ir مراجعه نمایید.

منبع: پلیس راهوز