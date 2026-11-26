باشگاه خبرنگاران جوان - بابک هدایی روز پنجشنبه اظهار کرد: در پی وقوع موارد مسمومیت الکلی در شهرستان‌های سنندج، سقز و سروآباد، چهار نفر دچار مسمومیت شده‌اند که اقدامات لازم برای رسیدگی به وضعیت آنان و ارائه خدمات درمانی در حال انجام است.

وی با اشاره به اهمیت تشخیص و درمان سریع در موارد مسمومیت الکلی، افزود: مجموعه اقدامات درمانی با هدف حفظ سلامت و نجات جان بیماران در حال پیگیری است و روند رسیدگی به وضعیت آنان ادامه دارد.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان با تأکید بر پرهیز از مشروبات الکلی و نیز ضرورت توجه جدی به خطرات ناشی از مصرف مشروبات الکلی آلوده و تقلبی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده علائم مشکوک به مسمومیت، بدون تأخیر با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند و از مراجعه دیرهنگام به مراکز درمانی خودداری کنند.

هدایی اضافه کرد: در موارد احتمال مسمومیت، حتی در صورت نداشتن علائم شدید در ساعات اولیه، مراجعه فوری به مراکز درمانی ضروری است؛ چراکه تأخیر در دریافت خدمات پزشکی می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

منبع:علوم پزشکی کردستان