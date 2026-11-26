باشگاه خبرنگاران جوان- فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از اجرای مستمر طرح‌های ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف پاکسازی محله‌به‌محله نقاط مختلف شهر و برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی و اتباع غیرمجاز همزمان با نزدیک شدن به دهه مقاومت خبر داد.

سرهنگ اکبر نجفی گفت: با نزدیک شدن به دهه مقاومت و افزایش حضور زائران و ارادتمندان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در شهر کرمان، طرح‌های ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت کلانتری‌های تابعه و پشتیبانی مأموران یگان امداد با رمز" یا فاطمه الزهرا " در سطح شهر در حال اجراست.

وی افزود: در قالب این طرح‌ها، مأموران انتظامی با حضور هدفمند در محلات مختلف، نسبت به پاکسازی نقاط جرم‌خیز، برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی و شناسایی و ساماندهی اتباع غیرمجاز اقدام می‌کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با تأکید بر تداوم این اقدامات تصریح کرد: این طرح‌ها به‌صورت مستمر و محله‌محور تا پایان دهه مقاومت در نقاط مختلف شهر کرمان اجرا خواهد شد تا زمینه حضور امن و آرام زائران و شهروندان فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت و همکاری مردم با پلیس نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرائم و ارتقاء امنیت عمومی دارد و مأموران انتظامی شهرستان کرمان نیز با آمادگی کامل، در سریع‌ترین زمان ممکن به گزارش‌های مردمی رسیدگی و با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت برخورد خواهند کرد.