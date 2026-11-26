باشگاه خبرنگاران جوان - امروز پنجشنبه ۵ آذر ۱۴۰۵ کالابرگ خانوار‌های درآمدی با رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ شارژ شد.

اعلام زمان‌بندی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این مبنا است که خانوار‌های درآمدی با رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها که بین ۰ تا ۹ است، با فاصله ۱۰ روز شارژ می‌شود؛ در حالی که این فاصله زمانی تا پیش از مرداد ماه ۵ روز بود.

به این ترتیب، سرپرست خانوار‌ها با رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ به اضافه خانوار‌های حمایتی (تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی) و نیرو‌های مسلح پانزدهم ماه، ۳، ۴، ۵ و ۶ بیست‌وپنجم همان ماه و ۷، ۸ و ۹ نیز پنجم ماه بعد یارانه غیرنقدی، به حساب آنها واریز می‌شود.

اعتبار خرید با مبلغ شارژ کالابرگ ۴۰ روز محاسبه شده است.