باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "سجاد سلمانی" اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر تردد خودرو‌های حامل چوب قاچاق، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع، در بازرسی از خودرو‌های مورد نظر ۱۹ تن چوب قاچاق کشف کردند. در این رابطه چهار دستگاه نیسان و یک دستگاه خاور توقیف و متهمان ۳۵ تا ۵۰ ساله دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی صومعه‌سرا با اشاره به برآورد ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی محموله کشف‌شده، از معرفی متهمان به مرجع قضائی خبر داد.

منبع: اطلاع رسانی پلیس