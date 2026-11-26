باشگاه خبرنگاران جوان - سالگرد شهید گمنام و یادواره ۹ شهید خونین بال روستای سرمستان با حضور اقشار مختلف مردم خانواده‌های معظم شهدا. جانبازان و ایثارگران در یادمان شهید گمنام سرمستان برکزارشد. درپایان با حضور بخشدار. امام جمعه شهرستان دیر وبخش آبدان استان بوشهر و مسئولان شهرستانی از خانواده‌های معطم شهدا تجلیل شد.

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منبع: رضا محمدی - بوشهر

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