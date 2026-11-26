باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - شاهرخ رامین نایب‌رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به پیامدهای کاهش نرخ رشد جمعیت گفت: کاهش موالید در آینده موجب افزایش جمعیت سالمند خواهد شد؛ درحالی‌که جمعیت جوان، نیروی اصلی فعالیت اقتصادی و تأمین منابع صندوق‌های بازنشستگی است و بخشی از درآمد و فعالیت اقتصادی آن‌ها برای دوران بازنشستگی ذخیره می‌شود.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس اظهار کرد: اگر جمعیت جوان و نیروی کار کاهش پیدا کند، در آینده با افت تولید ناخالص داخلی و کمبود نیروی انسانی در صنایع مواجه خواهیم شد که این مسئله نیز به نوبه خود بر کاهش تولید ناخالص داخلی تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین موضوع کاهش جمعیت باید با جدیت دنبال شود و برای حل آن از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

این نماینده مجلس با اشاره به اقدام سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت کامل حقوق به مادران شاغل در دوران مرخصی زایمان بیان کرد: از منظر اقتصادی و سرمایه‌گذاری، این اقدام تصمیمی هوشمندانه و آینده‌نگرانه است چراکه سازمان تأمین اجتماعی با وجود پرداخت منابع بیشتر در کوتاه‌مدت، از طریق تشویق به فرزندآوری می‌تواند در بلندمدت خود را از پیامدهای بحران سالمندی جمعیت و افزایش فشار بر صندوق‌های بازنشستگی حفظ کند.

رامین اضافه کرد: اگر صندوق تأمین اجتماعی امروز برای حمایت از فرزندآوری هزینه بیشتری پرداخت کند، در آینده از جمعیت جوان‌تری برخوردار خواهد بود که در چرخه اقتصادی فعالیت می‌کنند و به منابع صندوق کمک می‌کنند؛ در مقابل، در شرایط کاهش جمعیت، صندوق ناچار خواهد بود منابع بیشتری برای پرداخت مستمری بازنشستگان اختصاص دهد، درحالی‌که تعداد افراد شاغل و پرداخت‌کننده حق بیمه کاهش پیدا می‌کند.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس این رویکرد را نگاهی عمیق و آینده‌نگرانه در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی دانست و گفت: از همه افرادی که در سازمان تأمین اجتماعی با چنین نگاه اقتصادی و بلندمدتی این تصمیم را اتخاذ کردند، تشکر می‌کنم چراکه این اقدام، علاوه بر حمایت از مادران و خانواده‌ها، می‌تواند در آینده به حفظ منابع و پایداری صندوق تأمین اجتماعی نیز کمک کند.