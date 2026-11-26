باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به تأمین برق پایدار در بخش صنعت استان، از اعمال محدودیت‌های مدیریت مصرف برای صنایع با مصرف بیش از ۲ مگاوات خبر داد و گفت: این محدودیت‌ها به‌گونه‌ای اعمال شده که خللی در روند فعالیت و تولید صنایع ایجاد نکند. وی همچنین با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق، اعلام کرد تمامی مشترکان اداری، صنعتی و کشاورزی به کنتور‌های هوشمند مجهز شده‌اند و ادارات موظف‌اند در ساعات کاری، مصرف برق خود را ۳۰ درصد کاهش دهند.

جمشیدی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان، با تشریح وضعیت مصرف و تأمین برق در استان، اظهار کرد: بازه زمانی اوج مصرف برق از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ است و مدیریت مصرف در این ساعات نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در تأمین برق مشترکان دارد.

وی با اشاره به وضعیت تأمین برق بخش صنعت افزود: در حوزه صنایع، تأمین برق پایدار به‌صورت کامل انجام شده است و تلاش مجموعه صنعت برق استان بر این است که فعالیت واحد‌های تولیدی بدون اختلال ادامه پیدا کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان ادامه داد: البته برای صنایع با قدرت مصرفی بیش از ۲ مگاوات، محدودیت‌هایی در چارچوب مدیریت مصرف در نظر گرفته شده است، اما این محدودیت‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند که ضربه‌ای به روند فعالیت و تولید این واحد‌ها وارد نکنند.

جمشیدی همچنین از توسعه زیرساخت‌های هوشمندسازی مصرف برق در استان خبر داد و تصریح کرد: تمامی مشترکان در بخش‌های اداری، صنعتی و کشاورزی به کنتور‌های هوشمند مجهز شده‌اند و عملیات هوشمندسازی کنتور‌های مشترکان خانگی و تجاری نیز در حال انجام ست.

وی هوشمندسازی کنتور‌ها را یکی از ابزار‌های مهم برای مدیریت بهینه مصرف برق دانست و گفت: با استفاده از این ظرفیت، امکان پایش دقیق‌تر میزان مصرف مشترکان و مدیریت بهتر بار شبکه فراهم می‌شود.

تأکید بر کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق ادارات

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت مصرف انرژی خاطرنشان کرد: ادارات باید در ساعات اداری مصرف برق خود را ۳۰ درصد کاهش دهند.

وی با بیان اینکه مدیریت مصرف برق یک ضرورت برای حفظ پایداری شبکه است، بر لزوم رعایت الگوی مصرف از سوی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

بر اساس این اظهارات، مدیریت مصرف در ساعات اوج بار، توسعه کنتور‌های هوشمند و همراهی بخش‌های مختلف مصرف‌کننده، سه محور اصلی برنامه‌های صنعت برق لرستان برای حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مشترکان به شمار می‌روند.