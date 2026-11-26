باشگاه خبرنگاران جوان - معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کردستان، با تأکید بر اینکه انطباق کامل گزارش‌ها با شرح خدمات مصوب، رکن بنیادین و تفکیک‌ناپذیر در روند بررسی‌ها است، این موضوع را خط قرمز صیانت از ضوابط زیست‌محیطی دانست و رعایت دقیق این اصول، لازمه اصلی در تصمیم‌گیری‌های کارگروه است.

کژال حبیب زاده افزود: با توجه به ایرادات مبنایی از جمله عدم انطباق با شرح خدمات مصوب و نقص‌های علمی بنیادین در مستندات ارائه شده اصلاح طرح ضروری و این تصمیم با استناد به ضوابط جدید ابلاغی سازمان مبنی بر الزام معادن فلزی و غیرفلزی به ارائه گزارش‌های ارزیابی دقیق، و با توجه به حساسیت‌های اکولوژیکی منطقه اتخاذ شد.

منبع:محیط زیست کردستان