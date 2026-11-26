باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما و معاونین این سازمان با آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه رسانه همیشه پر تلاش بوده است به ویژه در شرایط کنونی که این تلاش‌های خستگی ناپذیرانه بیشتر جلوه می‌کند، ابراز داشت: إن‌شاءالله در حفظ اعتماد عمومی که سرمایه اجتماعی نظام است، موفق باشید.

وی با اشاره به تلاش‌های دشمنان در جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و محاصره اقتصادی برای ضربه زدن به کشور اظهار داشت: «یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ».

امام جمعه قم با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای سازمان صدا و سیما گفت: ایران شیعه خانه است و امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) این کشور را حفظ خواهد کرد.

وی با با بیان اینکه در جنگ نرم، ذهن و فکر جوانان و نخبگان ما از بین می‌رود، گفت: رسانه ملی مسئولیت سنگینی بر عهده دارد. رزمندگان ما ۸ سال در دفاع مقدس قهرمانانه جنگیدند و شهید شدند، اما آن جانفشانی‌ها رویش‌های زیادی را در پی داشت، اما در جنگ نرم اگر ریزشی اتفاق بیافتد، رویشی را به دنبال نخواهد داشت.

جنگ نرم، هویت فکری و باور‌های نسل جوان را نشانه گرفته است

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: اطلاع رسانی و سرگرمی تنها مسئولیت‌های صدا و سیما نیستند. امروز دشمن در جنگ نرم، هویت فکری، نگرش‌ها و باور‌ها را نشانه گرفته است. بر خلاف جنگ سخت که در آن عمدتا مرزها، خانه‌ها و امثال آن نشانه می‌رود، در جنگ نرم دشمن به پستوی خانه‌ها وارد می‌شود.

صدا و سیما با کمک حوزه علمیه جبهه فرهنگی رسانه‌ای قوی تشکیل بدهد

وی جنگ نرم را زمینه ساز اختلاف داخلی ارزیابی کرد و با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب فضای مجازی را قتلگاه جوانان توصیف کردند، بیان داشت: صدا و سیما باید با کمک حوزه علمیه یک جبهه فرهنگی رسانه‌ای قوی تشکیل بدهد؛ چرا که امروز به این مسئله هم برای داخل و هم برای رویارویی با دشمنان نیاز داریم.

آیت‌الله حسینی بوشهری انگیزه انقلابی، ارزش‌ها و روحیه استقلال طلبی را شالوده انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: باید با تولید برنامه‌هایی متناسب با نظام فکری و شناختی مخاطب، بنیه فکری جامعه را تقویت کنید تا محصولات دشمن در فکر و ذهن نسل جوان تأثیرگذار نباشد.

وی با تأکید بر لزوم روزآمدسازی رسانه بر اساس آخرین تغییرات جهانی گفت: آیه شریفه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» تنها در صحنه جنگ نیست.

این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اهمیت تولید برنامه‌های صوتی و تصویری جذاب خطاب به مسئولین صدا و سیما تصریح کرد: باید با تولید برنامه‌های جذاب و به‌روز، به گونه‌ای عمل کنید که دشمنان ما مأیوس شوند و احساس کنند که حرف اول و آخر را رسانه ملی جمهوری اسلامی می‌زند.

وی با بیان ایکه رسانه ملی باید مرکز آگاهی بخشی عمومی به جامعه باشد ابراز داشت: رسانه ملی باید قرارگاه امید ایجاد کند. اینکه ناامیدی از گناهان کبیره محسوب می‌شود نشان دهنده این است که امید، نقش بسزایی در جامعه دارد.

ارائه تصویر درست از دانشگاه، حوزه علمیه، روحانیت و مرجعیت و تبیین خدمات متقابل حوزه علمیه به ایران، از دیگر محور‌های سخنان رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این جلسه بود.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه مجلس خبرگان در سخت‌ترین شرایط کار خود را انجام داد، گفت: خداوند کمک کرد که رهبری توانمند انتخاب شد و رسانه ملی باید این کاری که خبرگان آغاز کرد را با معرفی هرچه بیشتر رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) دنبال کند.

شایان ذکر است در ابتدای این جلسه، دکتر پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توضیحاتی را در خصوص رویکرد کلی سازمان صدا و سیما ارائه داد.

منبع:جامعه مدرسین حوزه علمیه قم