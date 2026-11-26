باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی وزیر علوم تحقیقات و فناوری صبح امروز پنجشنبه ۵ اذر ماه در اغاز سفر خود به استان مازندران با حضور در یادمان شهدای گمنام دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در ادامه برنامه‌های سفر خود به مازندران، در نشست با اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بر ضرورت اهتمام ویژه به فعالیت‌های فرهنگی، تقویت امید و افزایش حس تعلق دانشجویان به ایران و ارزش‌های اسلامی تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی متنوع و هدفمند برای اوقات فراغت دانشجویان شد.

حسین سیمایی با تأکید بر اینکه دانشگاه باید وجه فرهنگی و تربیتی خود را در کنار مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی بیش از پیش نمایان سازد، گفت: دستاورد‌های حاصل از توجه به ساحت فرهنگی دانشگاه، در قیاس با هزینه‌هایی که در این حوزه صرف می‌شود، خارق‌العاده است؛ از این رو، فعالیت‌های فرهنگی باید از جایگاهی ویژه در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها برخوردار باشند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران