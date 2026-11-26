باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی روز پنجشنبه در حاشیه سفر یک روزه خود به استان قزوین و بازدید از بیمارستان تختخوابی شهرستان آبیک، گفت: تامین امکانات و پزشک متخصص برای بیمارستان شهدای آبیک را با پیگیری ماده ۲۳ ردیف بودجه به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل ظرفیت‌های تجهیزاتی و نیروی انسانی در مراکز درمانی مناطق کم‌برخوردار، تصریح کرد: بیمارستان شهدای آبیک به‌ عنوان یک مرکز درمانی ۳۲ تختخوابی، نقش بسزایی در پوشش خدمات سلامت برای شهروندان این منطقه دارد و تجهیز کامل آن به امکانات بیمارستانی مدرن و دستگاه‌های تشخیصی پیشرفته، هم‌زمان با تامین کادر پزشکی متخصص، با سرعت بیشتری پیگیری می‌شود.

وزیر بهداشت در ادامه بازدید میدانی خود از بخش‌های مختلف بیمارستان شهدای آبیک، با کادر درمان، پزشکان و پرستاران این مرکز به گفت‌وگو پرداخت و از نزدیک در جریان چالش‌ها، کمبودها و روند ارایه خدمات به مراجعان و بیماران قرار گرفت و ضمن قدردانی از زحمات و تلاش شبانه‌روزی کادر سلامت، دستورات لازم را برای حل برخی مشکلات جاری این مرکز درمانی صادر کرد.

دکتر ظفرقندی همچنین با اشاره به مطالبات مردمی و مسوولان محلی شهرستان آبیک در خصوص ردیف بودجه این مرکز درمانی اظهار کرد: پیگیری ماده ۲۳ ردیف بودجه برای بیمارستان شهدای آبیک از جمله اقداماتی است که با همکاری سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود تا منابع مالی پایدار برای توسعه خدمات این مرکز تامین شود.

وی افزود: با تخصیص اعتبارات پیش‌بینی‌شده و تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز، ظرفیت‌های درمانی بیمارستان شهدای آبیک در آینده نزدیک تکمیل شده و مردم این منطقه از خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب‌تر و پایدارتری بهره‌مند شوند.

در این بازدید، استاندار و جمعی از مسوولان استانی و مدیران حوزه سلامت قزوین نیز وزیر بهداشت را همراهی کرده و گزارش کاملی از وضعیت شاخص‌های بهداشتی و درمانی شهرستان آبیک و پروژه‌های نیمه‌تمام این حوزه ارایه دادند.

دارو‌های اساسی در کشور از دوران پیش از جنگ هم کمتر است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه میزان کمبود داروهای اساسی کشور حتی از دوران پیش از جنگ نیز کمتر است، از تلاش برای مهار گرانی دارو با گسترش پوشش بیمه‌ای خبر داد.

وی اظهار کرد: با وجود تحریم‌های ظالمانه، محاصره اقتصادی و فشارهای گوناگون، میزان کمبود داروهای اساسی و ضروری کشور حتی از پیش از شرایط جنگی نیز کمتر بوده و با اطمینان کامل اعلام می‌کنیم که در زمینه تامین اصل داروهای مورد نیاز کشور هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در زنجیره تامین، تصریح کرد: تنها مشکل ما در این حوزه مربوط به بخش حمل‌ونقل است؛ به طوری که گاهی به دلیل موانع در مسیرهای زمینی یا دریایی، امکان انتقال عادی وجود ندارد و ناچاریم از شیوه‌های جایگزین برای انتقال دارو استفاده کنیم که این روند هم‌اکنون با موفقیت در حال اجراست.

ظفرقندی در خصوص مهار گرانی دارو و اثرات فشارهای مالی بر مردم، خاطرنشان کرد: هزینه‌های حمل‌ونقل دارو گاهی تا ۱۰ برابر افزایش می‌یابد که این امر روی قیمت تمام‌شده تاثیر می‌گذارد؛ برای جبران این فشار و جلوگیری از تحمیل هزینه سنگین به بیماران، سیاست وزارت بهداشت قرار دادن داروها براساس اولویت در لیست پوشش بیمه‌ای است و در همین راستا نیز رایزنی‌های فشرده‌ای با رییس‌جمهور و سازمان‌های بیمه‌گر، یعنی بیمه سلامت و تامین اجتماعی انجام شده تا با تسویه بدهی‌ها به مراکز درمانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی، حمایت از حوزه سلامت و بیماران تقویت شود.

دکتر ظفرقندی در ادامه به مسایل حوزه سلامت استان قزوین و بازدیدهای میدانی خود از شهرهای آبیک، البرز و قزوین اشاره کرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن قزوین در مسیر ارتباطی ۱۴ استان کشور و حجم بالای ترددهای جاده‌ای، این استان با بار ترافیکی و سوانح رانندگی بالایی مواجه بوده و به همین دلیل، ارتقای شاخص‌های درمانی و سرانه تخت‌های بیمارستانی که در حال حاضر پایین‌تر از میانگین کشوری است، به‌عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: در بازدید از بیمارستان‌های آبیک و البرز، کمبودهای تجهیزاتی از جمله نیاز به دستگاه‌های رادیولوژی، ام آر آی و تامین پزشکان متخصص به‌ویژه در رشته بیهوشی بررسی و دستورات لازم برای رفع فوری آنها صادر شد.

وزیر بهداشت در خصوص آخرین وضعیت احداث بخش ترومای بیمارستانی شهید رجایی قزوین، افزود: ساختمان این مرکز پیشرفت فیزیکی بسیار خوبی داشته و برنامه‌ریزی‌های لازم با همکاری استانداری و دانشگاه علوم پزشکی برای تامین تأسیسات، تجهیزات و جذب نیروی انسانی متخصص و پرستاری انجام گرفته تا در نیمه نخست سال آینده شاهد پذیرش رسمی بیماران سوانحی و بهره‌برداری کامل از این مرکز حیاتی باشیم.

دکتر ظفرقندی به وضعیت بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی قزوین نیز اشاره کرد و گفت: تسریع در روند ساخت این پروژه بزرگ نیازمند تزریق منابع مالی جدید است که بخشی از طریق اعتبارات دولتی، بخش دیگر از محل بودجه توازن با پیگیری نمایندگان محترم و بخش دیگر نیز از طریق مولدسازی املاک و دارایی‌ها تأمین خواهد شد و امروز نیز در نشست با استاندار قزوین جزییات اجرایی آن برای تسریع در تکمیل پروژه برنامه‌ریزی خواهد شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به بدهی ۷۴ همتی تامین اجتماعی به مراکز درمانی، از پرداخت ۲۰ همت در هفته آینده خبر داد و بر عزم دولت برای رفع کمبودهای حوزه سلامت و توسعه زیرساخت‌های درمانی قزوین تاکید کرد.

وی گفت: علی‌رغم تمامی مشکلات و شرایط جنگی که کشور با آن درگیر است، اما سر پا ایستاده‌ایم و مردم، نیروهای نظامی و حوزه بهداشت و درمان همگی پای کار هستند؛ به طوری که بازار، معیشت و تأمین کالاهای اساسی مردم جریان دارد و در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی نیز با وجود همه فشارها همچنان استوار مانده‌ایم.

وزیر بهداشت و درمان با اشاره به وضعیت درمانی شهرستان‌های بویین‌زهرا و آوج، تصریح کرد: از مشکلات و کمبودهای این مناطق اطلاع داریم، اما مطالب و نیازها باید اولویت‌بندی شود و براساس آن تصمیم‌گیری صورت گیرد؛ چرا که دولت با تمام توان پای کار توسعه درمان و سلامت کشور است.

دکتر ظفرقندی از حمایت قطعی وزارت متبوع خود از طرح‌های کلان استان قزوین خبر داد و خاطرنشان کرد: در حوزه توسعه بیمارستانی، از پروژه توسعه بخش الحاقی بیمارستان شهید رجایی حمایت لازم را خواهیم داشت و این طرح در نوبت اول سال ۱۴۰۶ تحویل داده خواهد شد؛ همچنین قرارداد تحویل ۱۰ دستگاه آمبولانس به قزوین را به ۲۰ دستگاه ارتقا می‌دهیم تا ناوگان امدادی استان با کمبود مواجه نشود.

وی همچنین بر لزوم تعیین تکلیف سایر مراکز درمانی این استان تأکید کرد و افزود: جابه‌جایی بیمارستان روانپزشکی قزوین حتماً باید انجام شود و منابع لازم برای آن جمع‌بندی خواهد شد؛ موضوع ساخت بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی نیز می‌تواند با مولدسازی دارایی‌ها تکمیل شود و اعتبارات مورد نیاز از سوی وزارت بهداشت حمایت خواهد شد؛ ضمن اینکه پیشنهاد می‌شود از ظرفیت کارخانجات و واحدهای صنعتی استان در قالب مسوولیت اجتماعی نیز بهره گرفته شود.

وزیر بهداشت در خصوص مطالبات و کمبودهای درمانی شهرستان آبیک و بویین‌زهرا، خاطرنشان کرد: پزشک بیهوشی مورد نیاز شهرستان آبیک تا یک ماه آینده تأمین می‌شود و دستگاه سی‌آرم نیز برای این منطقه تهیه خواهد شد؛ همچنین تأمین نیروی پزشک متخصص و عمومی برای شهرستان بویین‌زهرا در دستور کار قرار دارد.

دکتر ظفرقندی با اشاره به تدابیر اندیشیده‌ شده برای مناطق محروم کشور در بودجه سال آینده، خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده عدد ویژه‌ای برای مناطق محروم در نظر گرفته‌ایم و پزشک بیهوشی به این مناطق اعزام می‌شود، با افزایش تعرفه بخش بیهوشی و رشد ورودی این رشته، خروجی آن در سال‌های آینده تقویت خواهد شد و پیش‌بینی عددی در حدود ۱۰ همت برای سال آینده، کمبود پزشک متخصص در تمامی مناطق محروم کشور را جبران می‌کند.