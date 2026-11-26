باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ"مصطفی تیموری" در تشريح اين خبر اظهار داشت: در پی وقوع دو فقره تیراندازی به سمت منازل در روستاهای تابع شهرستان رومشکان، مراتب به صورت ویژه در دستور کار انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود؛ همکاران ما در کلانتری ۱۱ شهرستان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی دقیق، موفق به شناسایی هویت عاملان این تیراندازی شدند.

فرمانده انتظامی رومشکان در ادامه با بیان اینکه،با هماهنگی قاطع قضایی، طی یک اقدام منسجم و غافلگیرانه، سه نفر از متهمان در محل دستگیر، همچنین، متهم چهارم که قصد داشت با استفاده از یکدستگاه خودرو از چنگال عدالت بگریزد، با قاطعیت همکاران پلیس و با ضرب گلوله خودرو متوقف و دستگیر شد.

وی گفت؛ در بازرسی‌ از مخفیگاه متهمان، دو قبضه کلت و یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف، در مراحل تحقیقاتی پلیس، متهمان به ارتکاب جرم اعتراف و علت انگیره را اختلافات قبلی عنوان کردند، متهمان پس از تفهیم اتهام توسط دستگاه قضایی، با قرار قانونی قاطع روانه زندان شدند.

سرهنگ تیموری در پایان با هشدار به هنجارشکنان گفت: امنیت مردم خط قرمز پلیس و دستگاه قضایی است و چنانچه فرد یا افرادی بخواهند به امنیت مردم خدشه‌ای وارد کنند، پلیس به حکم قانون و با حمایت قاطع دستگاه قضایی، با این افراد برخورد شدیدی خواهد کرد.

منبع: پلیس لرستان