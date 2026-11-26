باشگاه خبرنگاران جوان - در این جلسه به منظور رفع موانع و تسهیل در رسیدگی ها، تصمیماتی راهبردی جهت تسریع در جلب متهمان، پیگیری استعلامات از بانک مرکزی، رفع ابهامات حقوقی مرتبط با عناوین مجرمانه و نحوه احتساب خسارات وارده به دولت اتخاذ شد.

در این جلسه به دستور علی صالحی دادستان تهران مقرر شد: تصویر دستورات جلب صادره به تفکیک ضابط مربوطه و همچنین تصویر استعلامات از بانک مرکزی که با وجود گذشت بیش از یک هفته از تاریخ مکاتبه، بی پاسخ مانده است؛ برای پیگیری به معاونت پرونده‌های خاص دادسرای تهران ارسال شود.

دادستان تهران دستور داد: پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی منقضی شده با مبالغ بیش از ۵۰ میلیون یورو، به کارگروه موضوع ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارجاع و نسبت به پیگیری دستورات صادره از طریق کارگروه یادشده اقدام شود.

مغایرت اطلاعات سامانه‌های سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی نسبت به تعهدات برخی از شرکت‌ها یکی از مشکلات مطرح شده در جلسه بود که برای رفع آن مقرر شد: شناسه ملی شرکت ها، میزان تعهدات ارزی منقضی شده مندرج در گزارش بانک مرکزی و تاریخ تنظیم گزارش مذکور، استخراج و به همراه مستندات مربوطه جهت پیگیری به حوزه دادستانی ارسال شود.

پیگیری رفع ابهامات مربوط به میزان تعهدات ارزی صادراتی منقضی شده مرزنشینان و کولبران از مراجع ذیربط از دیگر مصوبات سیزدهمین جلسه مستشاری دادستانی تهران در موضوع پرونده‌های تعهدات ارزی و تراستی بود.

سیزدهمین جلسه نظارت بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های تراستی و تعهدات ارزی مطرح در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران (ناحیه ۳۲)، در تداوم جلسات مستمر هفتگی، با حضور دادستان تهران، معاون پیگیری پرونده‌های مهم دادستانی تهران، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۲، معاون دادستان و جانشین سرپرست دادسرای ناحیه ۳۲ و بازپرسان رسیدگی کننده به پرونده‌های تراستی و تعهدات ارزی در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه