باشگاه خبرنگاران جوان - حسین صادقی در آیین افتتاح این مرکز در لاکان رشت گفت: با توجه به اینکه کشاورزی با چالش هایی همچون آفت مواجه است و به همین سبب خیلی از محصول‌ها قبل از رسیدن به انبار از بین می‌رود، این مرکز می‌تواند به کمک کشاورزان بیاید.

وی افزود: این مرکز پرتودهی می‌تواند آفت‌های محصولات کشاورزی همچون برنج را از بین ببرد و ماندگاری آنان را افزایش دهد ضمن اینکه ضایعات کاهش می‌یابد و صادرات نیز افزایش خواهد یافت.

در آیین افتتاح این مرکز، محمد اسلامی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هادی حق شناس استاندار گیلان، برخی از نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان استانی حضور داشتند.

مرکز پرتو فرآیند شمال کشور زیرمجموعه شرکت توسعه کاربرد پرتوهای سازمان انرژی اتمی است و در مساحتی حدود ۶۰ هکتار در سال ۱۴۰۱ از منابع طبیعی گیلان تحویل گرفته شد و با زیربنای ۷۰۰‌ مترمربع در۲ طبقه و سوله ۲ هزار مترمربعی احداث شده است.

این مرکز با هدف ارتقا، سلامت و امنیت غذایی در صنعت کشاورزی استان گیلان برای محصول برنج و همچنین محصولاتی همچون چای، فندق، بادام زمینی و گیاهان دارویی احداث شده ضمن اینکه مجهز به سامانه پرتودهی گاما و الکترومغناطیسی است.

منبع : ایرنا