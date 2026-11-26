باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عبداله اکبری فرمانده انتظامی شهرستان جویبار گفت: در پی اعلام گزارشی مبنی بر سرقت طلاجات یکی از بیماران بستری در یکی از مراکز درمانی شهرستان، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

او افزود: پلیس آگاهی با حضور در محل وقوع سرقت و انجام اقدامات تخصصی، بررسی دوربین‌های مداربسته و تحقیقات فنی و اطلاعاتی، موفق به شناسایی هویت سارق شدند.

فرمانده انتظامی جویبار گفت: بررسی‌های به‌عمل‌آمده نشان داد متهم که زنی غیربومی و با سوءاستفاده از شرایط مراکز درمانی و معرفی خود به‌عنوان خدمه، وارد اتاق بیماران شده و با جلب اعتماد آنان، اقدام به سرقت طلاجات و اموال باارزش می‌کرد.

سرهنگ اکبری افزود: مأموران پس از شناسایی مخفیگاه متهم، طی عملیاتی هدفمند وی را دستگیر کردند که متهم در تحقیقات پلیسی به ارتکاب سرقت اعتراف و طلاجات مسروقه نیز کشف و پس از طی مراحل قانونی به مالباخته تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی جویبار با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان، از شهروندان خواست ضمن مراقبت از اموال و اشیای قیمتی خود در مراکز درمانی، از اعتماد به افراد ناشناس که با عناوین و هویت‌های غیرواقعی قصد ورود به اتاق بیماران را دارند، خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع:پلیس مازندران