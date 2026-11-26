باشگاه خبرنگاران جوان - صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، در تشریح بولتن پیش‌بینی وضعیت جوی کشور اعلام کرد: امروز پنجشنبه در شرق سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، خراسان شمالی و برخی نقاط شمال خراسان رضوی، رگبار پراکنده و وزش باد و در مناطق سردسیر و ارتفاعات، بارش برف پیش‌بینی می‌شود. در غرب کشور و دامنه‌های جنوبی البرز نیز وزش باد رخ می‌دهد.

وی افزود: جمعه و شنبه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام برقرار می‌شود و شرایط برای انباشت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت فراهم می‌گردد. در اواخر وقت شنبه، افزایش ابر و بارش پراکنده در شرق اردبیل و گیلان پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: از شنبه در جنوب شرق کشور سرعت وزش باد افزایش پیدا می‌کند.

ضیائیان ادامه داد: یکشنبه با ورود سامانه بارشی به کشور، علاوه بر اردبیل و گیلان، در مناطقی از شمال غرب و غرب کشور، رگبار باران و رعد و برق و در مناطق مرتفع و سردسیر برف پیش‌بینی می‌شود. دوشنبه سامانه بارشی علاوه بر این مناطق، جنوب غرب و مناطق گسترده‌تری از غرب و شمال غرب را در بر می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در بیشتر مناطق کشور به‌جز سواحل شمال و شمال شرق، تا دوشنبه روند کاهش نسبی دمای هوا ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان تأکید کرد: از بعدازظهر پنجشنبه تا شنبه دریای خزر مواج است و از امروز تا شنبه نیز نیمه غربی خلیج فارس مواج خواهد بود.