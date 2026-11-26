باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - نخستین نشست تخصصی مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای نیمه جنوبی کشور با هدف بررسی مسائل مشترک صنعت برق و تقویت هماهنگی‌های منطقه‌ای، به میزبانی شرکت برق منطقه‌ای فارس در شیراز برگزار شد.

در این نشست مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای اصفهان، خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد، به همراه مدیران و مسئولان صنعت برق، مهم‌ترین موضوعات مرتبط با توسعه و پایداری شبکه، تأمین نیروی انسانی، انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت مصرف و الزامات بهره‌برداری از شبکه برق را بررسی کردند.

در حاشیه این نشست، جلسات تخصصی مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای، معاونان مالی و پشتیبانی و معاونان بهره‌برداری نیز به‌صورت جداگانه برگزار شد و موضوعات تخصصی هر حوزه مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، جمع‌بندی مباحث و مصوبات نهایی این جلسات در جلسه اختتامیه ارائه و بررسی شد و بر پیگیری و اجرای مصوبات از مسیر‌های تعیین‌شده تأکید شد.

در این نشست، مهدی مقیم‌زاده، معاون امور انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر، با تأکید بر اهمیت طرح مشترک مسائل میان شرکت‌های برق منطقه‌ای گفت: گفت‌وگوی مستقیم و بررسی موضوعات در فضایی تعاملی، زمینه شناسایی راهکار‌های عملیاتی و پیگیری مؤثرتر مسائل را فراهم می‌کند.

او افزود: در این نشست حدود ۳۵ موضوع تخصصی و اجرایی مطرح شد و مقرر است این جلسات با نظم بیشتری برگزار شود؛ به‌گونه‌ای که نشست مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای نیمه جنوبی کشور دست‌کم سالانه و در صورت نیاز، هر شش ماه یک‌بار برگزار شود.

مقیم‌زاده، مسائل مرتبط با نیروی انسانی، از جمله جذب و نگهداشت نیرو‌های متخصص، پرداخت‌ها، وضعیت کارکنان و موضوع بازنشستگی را از جمله اولویت‌های پیگیری برشمرد و بر تشکیل کمیته‌های تخصصی با مشارکت شرکت‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

معاون امور انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر همچنین تقویت ارتباط مستقیم مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای با توانیر و حضور معاونت‌های تخصصی در بررسی موضوعاتی همچون توسعه شبکه، تعرفه‌ها و ترانزیت برق را ضروری دانست.

او در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف زنجیره انرژی، مدیریت مصرف را یکی از عوامل مؤثر در پایداری تأمین برق دانست و گفت: ترغیب مشترکان خانگی و تجاری به کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف، می‌تواند در مدیریت مؤثرتر منابع انرژی و حفظ پایداری شبکه نقش داشته باشد.

عبدالصاحب ارجمند، مدیرکل دفتر راهبردی و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو، نیز با اشاره به نتایج مطالعات آینده‌پژوهی پژوهشگاه نیرو، نیروی انسانی را یکی از موضوعات ریشه‌ای صنعت برق دانست و بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های تحول‌آفرین برای جذب، نگهداشت و توانمندسازی نیرو‌های متخصص تأکید کرد.

او حفظ نیرو‌های کارآمد و نخبگان صنعت برق را از الزامات استمرار خدمت‌رسانی و توسعه پایدار شبکه برشمرد و گفت: تحولات فناوری، تغییر الگوی مصرف و پیچیده‌تر شدن نیاز‌های صنعت برق، مستلزم بازنگری در شیوه‌های مدیریت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی است.

ارجمند همچنین مجموعه‌ای از عوامل اثرگذار بر ناترازی‌های صنعت برق را تشریح کرد و از جمله به تعدد و گاه ناهماهنگی قوانین، ضرورت انطباق شبکه با فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و انرژی‌های تجدیدپذیر، دشواری جذب و نگهداشت نیروی متخصص، محدودیت‌های مالی، تغییر رفتار و انتظارات مشترکان و آثار تغییر اقلیم، خشکسالی، گردوغبار و تهدید‌های سایبری و فیزیکی اشاره کرد.

به گفته او، مواجهه با این عوامل نیازمند نگاه یکپارچه، هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و طراحی راهکار‌هایی متناسب با شرایط جدید صنعت برق است.

نواب قائدی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس، در این نشست با اشاره به نقش راهبردی نیمه جنوبی کشور در تولید انرژی و پشتیبانی از صنایع مادر، گفت: شرکت‌های برق منطقه‌ای این بخش از کشور در یکی از مهم‌ترین پهنه‌های انرژی و صنعتی ایران فعالیت می‌کنند و هماهنگی میان آنها می‌تواند به افزایش آمادگی، تسریع تصمیم‌گیری و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود منجر شود.

او با اشاره به ضرورت آمادگی شبکه در برابر شرایط متغیر اقلیمی و عملیاتی، مدیریت سوخت زمستانه و هماهنگی در زنجیره انرژی را از موضوعات مهم پیش‌رو عنوان کرد و افزود: تولید برق با مدیریت مصرف گاز و سایر حامل‌های انرژی پیوندی مستقیم دارد؛ ازاین‌رو عبور پایدار از شرایط پیش‌رو، نیازمند رویکردی سیستمی، هماهنگ و مبتنی بر افزایش تاب‌آوری شبکه است.

قائدی همچنین از تدوین و امضای «میثاق‌نامه هم‌افزایی راهبردی و پایداری شبکه برق نیمه جنوبی کشور» با حضور مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای این منطقه خبر داد.

براساس این میثاق‌نامه، مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای نیمه جنوبی کشور بر پنج محور اصلی هم‌پیمان شدند: نخست؛ تاب‌آوری شبکه و گذر مطمئن از اوج بار از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فنی، هوشمندسازی تجهیزات و ارتقای آمادگی بهره‌برداری در پست‌ها و خطوط انتقال و فوق‌توزیع.

دوم؛ هم‌افزایی منطقه‌ای و پشتیبانی متقابل با هدف اشتراک‌گذاری دانش فنی، تجهیزات راهبردی و ظرفیت‌های عملیاتی میان شرکت‌های هم‌جوار و مدیریت هماهنگ رینگ جنوب در شرایط اضطراری.

سوم؛ پیشران‌سازی برای تولید و اقتصاد ملی از طریق برنامه‌ریزی برای تأمین برق مطمئن قطب‌های صنعتی، معدنی و انرژی جنوب کشور و راهبری هوشمندانه مصرف در صنایع بزرگ.

چهارم؛ شتاب‌بخشی به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با تمرکز بر تسهیل زیرساخت‌های اتصال به شبکه و بهره‌گیری از ظرفیت اقلیمی جنوب کشور برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و پاک.

پنجم؛ صیانت از سرمایه انسانی و اعتماد عمومی با تأکید بر ایمنی، سلامت و منزلت کارکنان صنعت برق و تقویت گفت‌وگویی شفاف، مسئولانه و مستمر با جامعه و ذی‌نفعان.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس، «هم‌افزایی منطقه‌ای و پشتیبانی متقابل» را یکی از الزامات مدیریت یکپارچه شبکه دانست و گفت: اشتراک‌گذاری دانش فنی، تجهیزات راهبردی و ظرفیت‌های عملیاتی میان شرکت‌های هم‌جوار، امکان واکنش سریع‌تر و هماهنگ‌تر در شرایط اضطراری را فراهم می‌کند.

در پایان این نشست، حاضران بر پیگیری مصوبات از طریق کارگروه‌های مشترک منطقه‌ای، تداوم ارتباط میان شرکت‌های برق منطقه‌ای و تبدیل مباحث تخصصی به برنامه‌های اجرایی تأکید کردند. این نشست، گامی در جهت تقویت همکاری میان شرکت‌های برق منطقه‌ای نیمه جنوبی کشور و ایجاد سازوکاری منسجم برای پاسخ‌گویی به مسائل مشترک صنعت برق به شمار می‌رود.