باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه حاجی زاده- حسین نجف زاده مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی، گفت:در اجرای سیاست‌های سازمانی و به منظور جبران ناترازی انرژی در سطح کشور با توجه به دورکاری روزهای چهارشنبه در دومین برنامه از اجرای طرح «چهارشنبه‌های نظارتی» در روز چهارشنبه چهارم آذرماه ، با اجرای گشت‌های مشترک نظارتی در قالب ۱۸ اکیپ گشت مشترک با همراهی دستگاههای نظارتی و در راستای اجرای طرح های نظارتی سازمان انجام سد.

وی افزود :در قالب این بازرسیها اکیپهای نظارتی با حضور میدانی در سطح بازار از ۱۱۰ واحد صنفی شامل ۴۸ واحد فروشگاه زنجیره ای، ۱۸ واحد نانوایی، ۱۶ جایگاه سوخت، ۱۷ واحد مشاور املاک، ۵ واحد عرضه لاستیک خودرو و ۶ واحد طلا فروشی بازرسی بعمل آمد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: در جریان این بازرسی ها به تعداد ۴۸ واحد پرونده تخلفاتی اعم از کم فروشی، گرانفروشی، عدم درج قیمت، تقلب، عدم رعایت نظامات صنفی و عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی تشکیل و جهت رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.